پنج هزار بسیجی هرمزگانی برای مقابله با صهیونیستها اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، جمع کثیری از بسیجیان استان هرمزگان که عمده آنها را جوانان تشکیل می دهند در اقدامی خودجوش و در پاسخ به ندای مقام معظم انقلاب، آمادگی خود را برای پیوستن به موج عظیم مقابله با صهیونیست های جنایتکار در سرزمین های اشغالی و غزه با امضای طوماری اعلام کرده اند.

در بخشی از متن اصلی این طومار که همچنان شمار بسیاری از بسیجیان این استان در مناطق متعدد در انتظار امضای آن هستند، آمده است: امروز جهان اسلام از شدت ظلم و ستم صهیونیست ها منتظر اقدامی جدی در پیکره خویش است و آنطور که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی فرمودند، هر خونی که در مسیر کمک به مردم بی دفاع غزه بر زمین ریخته شود به مصداق خونی در راه خداوند است.

در ادامه این طومار آمده است: اراده فرزندان خمینی کبیر و خامنه ای رهبر بر این قرار گرفته تا در راه ریشه کنی جرثومه فساد از منطقه، گام عملی بردارند و بدینوسیله جمع کثیری از فرزندان این سرزمین آماده اند تا راهی دیار قدس شریف شده و کار را در پس عنایات الهی یکسره کنند.