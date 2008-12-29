به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران صبح دوشنبه در نشست با نمایندگان مردم استان در مجلس و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور را بررسی کرد.

وی در خصوص بررسی چگونگی تحقق مصوبات دور دوم سفر دولت به مازندران با اشاره به شش محور توسعه تعریف شده برای استان گفت: قبل ازسفر دولت یکایک مصوبات با کار کارشناسی و نشست چندین باره با نمایندگان مجلس و مدیران دستگاههای اجرایی تهیه و تدوین شد.

وی یکی از امتیازات مصوبات این دور از سفر را، تعریف پروژه ها از نگاه استانی دانست و افزود: ۲۲۵ مصوبه و ۱۳ مورد توافق در قالب ۶۰۰ پروژه از دستاوردهای این سفر بوده است.

استاندار مازندران تعامل و همکاری مدیران استان با نمایندگان را از جمله مهمترین و اساسی ترین عامل تحقق مصوبات دانست و گفت: مشخص شدن رقم ریالی و بازده زمانی مشخص پروژه ها از دیگر برجستگی های این دور از سفر بوده است.

کریمی گفت: کل اعتبارات عمرانی و امور زیربنایی در مصوبات بالغ بر چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دور قبلی مصوبات سفر با رشد چهار برابری روبرو بوده است.

وی افزود: بیش از 80 درصد مبالغ اعتباری پروژه های مصوب از منابع وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشوری تامین می‌‌شود.

استاندار مازندران تصریح کرد: مجموع تسهیلات بانکی یارانه‌ای و غیریارانه‌ای زودبازده و اشتغالزایی و نیز برآورد اجرای ۳۵ طرح بزرگ صنعتی که در متن مصوبات دور دوم سفر آمده بیش از 12 هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دور قبلی مصوبات بیش از 9 هزار میلیارد ریال رشد داشته است.

کریمی گفت: ۲۹ مصوبه از کل مصوبات در سال جاری اجرایی و عملیاتی و ۳۷ مصوبه نیز در سال ۸۸ به بهره‌برداری می‌رسد و تا سه سال آینده نیز تمامی ۲۳۸ مصوبه قابلیت بهره‌برداری و اجرایی خواهند یافت.

نمایندگان مجلس نیز در این جلسه توزیع متوازن اعتبارات استانی و ملی در مناطق شهری و روستایی، نظارت جدی بر نحوه اجرای مصوبات، تلاش جهت جذب کلیه مبالغ تعریف شده در پروژه‌های تصویب شده در جلسه استانی دولت درمازندران، افزایش اعتبارات و نقدینگی بودجه استانی با همکاری نمایندگان مجلس و مدیران استانی، پیگیری جدی دستگاه‌های اجرایی در تحقق مصوبات، اطلاع‌رسانی درست و سریع در خصوص کیفیت و چگونگی اجرای مصوبات، ارتباط تنگاتنگ و افزایش همکاری‌های همه جانبه مدیران استان با نمایندگان در اجرایی شدن مصوبات را خواستار شدند.