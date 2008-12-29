مصرف گاز کشور کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز طبیعی هفتم دیماه در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به 313 میلیون مترمکعب رسید که نسبت به روز مشابه سال قبل 14 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که هفتم دیماه سال 86 مصرف گاز کشور در این بخش به 364 میلیون مترمکعب رسیده بود.

همچنین مقدار مصرف کل گاز در این روز با احتساب بخش خانگی، تجاری، نیروگاهها و صنایع به 467 میلیون مترمکعب رسید، در حالیکه این رقم در هفتم دیماه سال گذشته و در این بخش 419 میلیون مترمکعب بوده است.

این درحالی است که مصرف گاز خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در روز جمعه 6 دیماه جاری به رقم 322

میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با مصرف 383 میلیون مترمکعبی در روز مشابه سال قبل 9/15 درصد کاهش نشان می دهد.

این رقم در روز مذکور و در بخشهای خانگی، تجاری، نیروگاهها و صنایع به 474 میلیون مترمکعب رسیده است، در حالیکه در روز مشابه سال قبل 438 میلیون مترمکعب بوده است. به هرحال با توجه به فرارسیدن فصل سرما، شرکت ملی گاز ایران تمامی هموطنان را به صرفه جویی در مصرف این نعمت خدادای دعوت می کند تا بتوان به نقاط سردسیر کشور خدمات بیشتری ارائه داد.