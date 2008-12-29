طرح اولین اتومبیل جهان با توانایی تغییر شکل

به گزارش خبرگزاری مهر، طی سه دهه اخیر شرکت سوئیسی Rinspeed به صورت سالانه به ارائه طرحی جدید و خلاقانه از یک اتومبیل می پردازد که این طرح ها در نمایشگاه اتومبیل ژنو ارائه می شوند.

تولید اتومبیل های سفارشی مانند پورشه شیوه اصلی درآمد زایی این شرکت است اما ترکیب خلاقیت و تکنولوژی به منظور طرح اتومبیلهای نمونه و خاص را می توان به عنوان یکی از هنرهای این شرکت به شمار آورد.

طرحی که این شرکت طی سال اخیر ارائه کرده است iChange نام داشته و دارای خصوصیات و توانایی های ویژه به منظور تغییر شکل است. به این معنی که این اتومبیل می تواند از یک اتومبیل باریک و تک سرنشینه به یک اتومبیل ورزشی سه سرنشینه تغییر شکل دهد.

این اتومبیل با کمک گرفتن از وزن کم و بازده آیرودینامیکی بالا، از تمام انرژی نیروی محرکه 130 کیلو واتی خود استفاده می کند. جزئیات چگونگی تغییر شکل اتومبیل iChange تا کنون فاش نشده است اما اطلاعاتی که از طرح های اولیه این اتومبیل به دست آمده است نشان می دهد با بالا رفتن سقف یکپارچه این اتومبیل فضای کافی برای جا گرفتن دو مسافر دیگر در پشت سر راننده ایجاد خواهد شد.

به گفته طراح این اتومبیل فرانک ریندرنخت، در صورتیکه انسان بخواهد سیستم حمل و نقل را در آینده تحت کنترل خود درآورد، نیازمند ایجاد تغییر و بازبینی ساختار اتومبیلها متناسب با نیازها و وضعیت زیست محیطی موجود است.

بر اساس گزارش گیزمگ، تولید نمونه اولیه اتومبیل iChange تا سال آینده تحقق یافته واین نمونه در هفتاد و نهمین نمایشگاه بین المللی اتومبیل ژنو که از 5 الی 15 مارچ 2009 میلادی برگزار خواهد شد، ارائه می شود.