خودروهای تهرانی روزانه 4 هزار و 400 تن آلاینده تولید می کنند

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : این میزان آلاینده در سال به 6/1 میلیون تن رسیده و این در حالی است که دیگر آلاینده های صنعتی به مراتب بیشتر از خودروها آلودگی ایجاد می کنند و ذرات معلق دومین عامل آلودگی هوای تهران است.

یوسف رشیدی با اشاره به این که کنترل آلاینده های متحرک تنها درصدی از آلودگی هوا را کاهش می دهد اظهار داشت: باید در مورد دیگر آلاینده های صنعتتی نیز که به مراتب بیش از این آلاینده ها آلودگی ایجاد می کنند کنترلهایی صورت بگیرد و تنها کنترل آلاینده های متحرک کافی نیست.

بر اساس اطلاعاتی که همه روزه از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا دریافت می شود غلظت آلاینده های منوکسیدکربن، ذرات معلق و دی کسید نیتروژن اصلی ترین عامل آلودگی هوای تهران است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران همچنین در خصوص وضعیت شاخص های آلودگی هوای تهران اظهار داشت: تهران امروز تقریبا در شرایط سالمتری قرار دارد.

یوسف رشیدی افزود: صبح امروز در بررسیهایی که روی ایستگاههای شاخص آلودگی تهران صورت گرفت به جز 3 ایستگاه تجریش قلهک و آزادی بقیه در شرایط سالمتری بودند.

بنا به گفته رشیدی میزان شاخص آلودگی این ایستگاهها حاکی از آن است که شاخصها آلودگی هوا در تجریش 108 قلهک 128 و در آزادی 128 بوده است که در حال حاضر بیشترین میزان آلاینده ها مربوط به گازهای منوکسیدکربن است.