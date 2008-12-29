شورای ملی زعفران در خراسان رضوی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد مصدقی پیش از ظهر امروز در جلسه ساماندهی مسائل و مشکلات زعفران در اتاق بازرگانی مشهد افزود: اتاق مشهد در راس هماهنگی در استان و پیشتازی در واگذاری امور به بخش خصوصی قدمهای بزرگی برداشته است.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران نوسانات شدید تولید، ‌بی ثباتی قیمت ها،‌ کاهش مبادلات، افزایش مداوم هزینه های تولید با تورم 25درصد را از ضعفها و تهدیدات زعفران عنوان کرد و گفت: ‌زعفران یک محصول نیست، یک فرهنگ و یک نماد است و باید به عنوان یک محصول مقدس به آن نگریسته شود.

وی با اهمیت توصیف کردن ایجاد این تشکل گفت: ‌اتاق ایران به دلیل حضور در محافل مختلف مجبور است نظرات واحد مجموعه بخش خصوصی را به طرفهای مقابل اعلام کند که با تشکیل شورای ملی زعفران و جمع شدن دست اندرکاران و کارشناسان به دور یک میز، ‌در راستای این وحدت سازی بسیار موثر است.

دبیر کل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اجرای اصل 44 گفت: ‌اجرای اصل 44 نیاز به یک سری نرم افزارهایی داردکه بتوان به وسیله آن این مهم را به انجام رساند.

وی ادامه داد: فعالتر شدن بخش خصوصی یک هدف مسلم قرار گرفته است اما این کار نخواهد شد مگر این که بخش خصوصی با ساختار سازیها و نهاد سازیها که مهمترین آن تشکل گرایی است در راستای این اهداف قدم بردارد و باید با مشترک سازی و شبیه سازی در راستای اهداف مشترک حرکت کنیم.

وی با اشاره به این که زعفران یک سرمایه تاریخی است که با ماهیت ملی ما ارتباط نزدیکی دارد گفت:‌ زعفران از محدود محصولات دارویی است که به جز مصارف صنعتی به عنوان یک محصول دارویی نیز عرضه می شود.

غلامحسین شافعی نیز در این جلسه گفت: تولید زعفران برای استان ما در اولویت قرار دارد.

رئیس کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان تصریح کرد: فعالان اقتصادی بخش خصوصی بیش از هر زمانی نیازمند اتحاد ،‌همدلی و تعامل هستند و رفع مسائل و مشکلات مربوط به زعفران وقتی میسر است که اتحاد و اتفاق نظر حفظ شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد با اشاره، ‌به تفویض حکم کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان به اتاق مشهد گفت: باید نشان بدهیم که در بخش خصوصی صداقت و همدلی و همکاری برای تحقق اهداف وجود دارد و در راستای تحقق اهداف کارگروه از تمام تشکل ها به عنوان بازوی اتاق درخواست کردیم که در تعامل با اتاق این حرکت را به نحو شایسته ای جلو ببریم.

غلامحسین شافعی با بیان اینکه با ایجاد این تشکل نظرات همه گروه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت گفت: مجموعه تولید کنندگان زعفران بیش از هر زمانی نیاز به کمک دارند.

در این جلسه که نمایندگان تشکل های بخش خصوصی و صادرکنندگان زعفران از استان های خراسان جنوبی و شمالی نیز حضور داشتند دست اندرکاران امر زعفران مسائل و مشکلات خود را مطرح و پس از جمع بندی نظرات تشکیل شورای ملی زعفران ایران به عنوان عالی ترین تشکل بخش خصوصی در کلیه امور زعفران ایران به تصویب رسید.

در این جلسه هیئت موسس این شورا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی، اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و زعفران ایران، اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان خراسان رضوی، اتحادیه شرکت های تعاونی تولید کنندگان زعفران ایران، صندوق غیر دولتی توسعه زعفران ایران، اتحادیه فروشندگان زعفران خراسان رضوی اعلام شد.