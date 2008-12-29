تشکیل فراکسیون چاپ در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی تینا تهرانی امروز در یک نشست خبری با اشاره به مشکلات صنعت چاپ کشور گفت: هم اکنون صنعت چاپ کشور میان سه وزارتخانه بازرگانی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنایع و معادن تقسیم شده که این سه گانگی مشکلات زیادی را در تصمیم گیریها ایجاد کرده است.

نایب رئیس اتحادیه چاپخانه داران افزود: صنعت چاپ کشور یکی از صنایع مادر به حساب می آید که خود می تواند موجب رشد و شکوفای سایر صنایع داخلی شود بر همین اساس ضروری است که فراکسیونی در مجلس برای صنعت چاپ تشکیل شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون عمده ترین مشکل صنعت چاپ کشور نبود سرمایه است که ضروری است امکانات دولتی، تسهیلات بانکی و گردش سرمایه برای استفاده دست اندرکاران این صنعت روان شود. این درحالی است که نگاه دولتی به این صنعت سم مهلکی به شمار می آید و به این صنعت ضربه زده است.

به گفته تهرانی، صنعت چاپ کشور ارتباط تنگاتنگی با بخش صادرات غیرنفتی کشور دارد چراکه امروز ظاهر هر کالایی عامل تعیین کننده در فروش موفق آن در دنیا به حساب می آید.

همچنین جلیل غفاری رهبر، رئیس اتحادیه صحافان نیز برگزاری پانزدهمین نمایشگاه صنعت چاپ را موقعیت مناسبی برای رشد و توسعه و دانش افزایی کشور دانست و گفت: همچنین در هر روز یک کارگاه آموزشی در حاشیه این نمایشگاه برگزار می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه 385 شرکت داخلی و 60 شرکت خارجی از کشورهای ایتالیا، فرانسه، چین، عربستان، کره، ژاپن، ترکیه، تایوان، بحرین، هند، پاکستان و مالزی حضور خواهند یافت.

پانزدهمین نمایشگاه صنعت چاپ کشور از 5 بهمن لغایت 8 بهمن در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.