رهبران دینی جهان فرهنگ حرص و آز را تقبیح کردند

شخصیتهای دینی نیویورک مشاوره‌های اقتصادی می‌دهند

شهردار نیویورک اعلام کرد: مقامهای شهر نیویورک به 40 نفر از شخصیتهای دینی شهر ملحق شده تا اطلاعاتی درباره وضعیت اقتصادی جوامع دینی آنها کسب کرده و افرادی که از رکود اقتصادی آسیب دیده‌اند را شناسایی کنند.

مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک اظهار داشت: این برنامه که به صورت مشترک با شخصیتهای دینی برگزار می شود با همکاری دفتر تقویت مالی شهرداری برگزار می شود تا اطلاعاتی در رابطه با افراد آسیب پذیر از نظر اقتصادی کسب کرده و داوطلبانی را در این رابطه آموزش دهیم.

بلومبرگ در یک نشست خبری با حضور شخصیتهای دینی چون کاردینال ادوارد ادگان از منطقه سراسقفی کاتولیکهای نیویورک، امام شمسی علی از جامعه مسلمانان برگزار شد اظهار داشت: در این زمان سخت بسیاری از ساکنان نیویورک برای مشورت اقتصادی به افرادی رجوع می کنند که به آنها اعتماد دارند و براساس اطلاعات ما تعداد بسیاری از آنها به روحانی خود رجوع می کنند.

مقامات شهر در نظر دارد صدها شخصیت دینی را درباره مؤلفه های برنامه ریزی اقتصادی آموزش دهند تا مردم بتوانند به آنها رجوع کرده و با آنها مشورت کنند.

شهرداری نیویورک همچنین برنامه مالی درباره چگونگی مدیریت قرض ها و رسیدن به مشورتهای ضروری منتشر کرده است.

اسقف اعظم ادگان گفت: در هر منطقه کلیسایی مردم بسیاری به روحانی بخش مراجعه کرده و اظهار می دارند که در وحشت از دست دادن شغل خود، حقوق بازنشستگی، بهداشت ، خانه ها یا عدم توانایی پرداخت هزینه های فرزندان خود زندگی می کنند، ما می خواهیم این مشکلات را با عدالت و مهربانی حل کنیم.

رهبران مسیحی بریتانیا حرص بانکداران را عامل بحران اقتصادی دانستند

رهبران مسیحی بریتانیا روز پنجشنبه 5 دی ماه در موعظه های کریسمس خود فرهنگ حرص و آز و عدم رعایت اخلاق در نظام بانکداری را مورد سرزنش قرار دادند.

اسقفهای اعظم پیامهای سالانه خود را در روز کریسمس به رنج بشری اختصاص داده‌اند که به واسطه رکود جهانی اقتصاد ایجاد شده و از تمام جوامع خواستند از افرادی که بیشترین رنج را در این رابطه متحمل می‌شوند متحدانه حمایت کنند.

دکتر جان سنتامو اسقف اعظم یورک وام دهندگان سوء‌استفاده‌گر را که به دنبال منافع ظالمانه خود هستند مورد انتقاد قرار داد و از بانکها خواست برای بهبود وضعیت خود به هر وسیله‌ای متوسل نشوند.

وی این وضعیت را با شرایط بریتانیا در طول جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و خواستار نشان دادن همان روحیه‌‌ای شد که منجر به شکست نازی‌ها شد.

دکتر روان ویلیامز رهبر روحانی کلیسای انگلیکن انگلستان و اسقف اعظم کانتربری نیز گفت: مردم نباید زمان خود را برای انتظار قهرمانهایی بیش از حد تأثیرگذار نباشند تا راه‌حلهای جامع و کاملی برای مشکلات جهان ارائه کند. کمک در شرایط بحران از اقدامات محلی و کوچک سرچشمه می‌گیرد.

کاردینال کومک مورفی اوکانر اسقف اعظم وستمینیستر به عنوان نماینده کاتولیکها در بریتانیا گفت: که به دنبال سوء‌رفتارهای اخیر کارشناسان و فعالان عرصه های اقتصادی برقراری اعتماد در نظام اقتصادی جهان قدری دشوار خواهد بود.

وی در عشای ربانی نیمه شب که به نظر می‌رسد آخرین عشای ربانی وی در این مقام بوده و واتیکان جانشین وی را در سال جدید میلادی اعلام خواهد کرد گفت که میلیونها نفر از مردم در این کشور درحالی که نگران آینده خود و خانواده‌هایشان هستند از این وضعیت ناامید شده‌اند.

رهبران کاتولیک آلمان رشد مادی‌گرایی را تقبیح کردند

رهبران دینی پروتستان و کاتولیک آلمان روز جمعه ششم دی‌ماه نسبت به رشد مادی‌گرایی هشدار داده و خواستار بازگشت ارزشهای اخلاقی شدند.

اسقف ولفگانگ هابر رهبر کلیسای پروتستان 25 میلیون نفری آلمان تمرکز سودمحور و فرهنگ حرص و آز مدیران بانکها را مورد سرزنش و انتقاد قرار داد و حتی از جوزف آکرمان رئیس بانک دویچه آلمان به عنوان یک نمونه نام برد.

هابر گفت: بانکها باید اولویت بیشتری برای منافع پایدار و ارزش ساز قائل باشند تا منافع اقتصادی کوتاه مدت، پول در جامعه و شرایط امروز بهتر شوند.

هابر با اشاره با آکرمان به عنوان یکی از مدیران بانک که بیشترین دریافتی را دارد گفت: تجارت سرمایه‌گذاری بانکی پس از خاتمه بحران ادامه داشته و این امر می‌تواند به رشد توقعاتی منتهی شود که همواره گسترش یافته و هرگز متوقف نشود.

پیام کریسمس رهبرموقت ارتدکسهای روسیه به کلیساهای غربی ارسال شد

رهبر موقت کلیسای ارتدکس روسیه پنجشنبه 5 دی‌ماه پیامهای تبریکی را به مناسبت کریسمس ، عید میلاد مسیح برای رهبران کلیساهایی که روز 25 دسامبر میلاد حضرت مسیح را جشن می‌گیرند ارسال کرد.

متروپلیتن کریل رهبر موقت کلیسای ارتدکس روسیه در این پیام آورده است: در این روزهای مقدس ما از هر مسیحی می خواهیم ایمان خود را در مقابل جامعه مدرن با حفظ ارزشهای معنوی و اخلاقی نشان دهد.

وی همچنین آرزو کرده است که خداوند به بشریت شادیف صلح، شایستگی اعطا کرده و برای خدمات این رهبران دینی کمک خداوند را خواستار شده است.

این پیام کریسمس برای پاپ بندیکت شانزدهم، روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری، ولفگانگ هابر رئیس شورای کلیسای انجیلی آلمان و رهبران کلیساها و جوامع مسیحی که کریسمس را روز 25 دسامبر برگزار می کنند ارسال شده است.

کلیسای ارتدکس روسیه جز کلیساهای شرقی محسوب می شود که با پیروی از تقویم یولیانی روز میلاد مسیح را هفتم ژانویه جشن می گیریند، این درحالی است که کلیساهای غربی چون پروتستان، کاتولیک و انگلیکن با پیروی از تقویم گرگروی میلاد مسیح را 25 دسامبر هرسال برگزار می کنند.

نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستار غیر دولتی شدن کلیسای انگلیکن شدند

نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستار غیر دولتی شدن کلیسای انگلیکن انگلستان شدند و سه نفر از نمایندگان پارلمان عضو حزب کار از این ایده حمایت کردند. دیوید کرینز، آلون مایکل و پیتر کیلفویل سه نماینده‌ای هستند که ایده غیردولتی کردن کلیسای انگلیکن انگلستان را مطرح و از آن حمایت می‌کنند.

این جریان برسر آینده کلیسای انگلیکن انگلستان از هفته گذشته آغاز شد زمانی که اسقف اعظم کانتربری رهبر روحانی کلیسای انگلیکن انگلستان گفت: جدایی کلیسا از دولت پایان دنیا نیست. وی از آن زمان موضع خود را قدری تعدیل کرده و اظهار داشته که خود از لغو رسمیت دولتی کلیسای انگلیکن انگلستان حمایت نمی‌کند.



اغلب بریتانیایی‌ها حقیقت تاریخی تولد مسیح را باور ندارند

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد بیشتر بریتانیایی ها به حقیقت تاریخی داستان تولد حضرت عیسی مسیح(ع) باور ندارند.

70 درصد بریتانیایی ها نسبت به تولد حضرت مسیح در محل نگهداری گوسفندان، از یک مادر باکره اعتقادی ندارند، این نتیجه تحقیقی با مشارکت یک هزار نفر از مردم بریتانیا است که از سوی دفتر ریسرچ مارکتین برای کلیسای سنت کلن در لندن انجام شده است.

این افراد بین 16 تا 24 سال یا بیشتر سن داشتند و 78 درصد از آنها اظهار داشتند که به حقیقت این داستان باور ندارند. یک چهارم از کسانی که خود را مسیحی می دانند تصدیق کرده اند که به طور کامل به تمام آموزه های انجیل درباره مسیح ایمان ندارند.

چارلین اسکرین متصدی کلیسای سنت هلن گفت که این تحقیق نشان می دهد بیشتر مردم بریتانیا اعتقاد دارند که توصیف میلاد مسیح براساس تاریخ نیست.

نتایج آخرین تحقیقات با نتیجه تحقیقی که از سوی سازمان دینی "تئوس" انجام شده متفاوت است. این تحقیق نشان می دهد که یک نفر از هر سه نفر بریتانیایی به تولد مسیح از مادری باکره اعتقاد دارد.

سیمون گاترکول از پژوهشگران عهد جدید در دانشگاه کمبریج با اشاره به این که بر اساس آن داستانهایی که درباره آغاز مسیحیت نقل شده ریشه در تاریخ حقیقی دارد، گفت: وی گفت: مسیح درحالی متولد شد که آگوستوس امپراطور رم بود درست اندکی پیش از مرگ هرود. ما درباره رویدادهایی صحبت می کنیم که در تاریخ حقیقی رخ داده نه در اسطوره های باستانی یونان.

براساس گزارش سازمان ملل متحد که اوایل سال 2008 میلادی منتشر شده دو سوم از مردم بریتانیا خود را پیرو هیچ دینی نمی دانند. در میان جمعیتی که خود را پیرو دین خاصی می دانند اسلام روند درحال رشدی دارد.



کلیسای شهر جنوا مسجدی را به صحنه میلاد مسیح افزوده است

کلیسایی در شهر ایتالیایی جنوا مساجد و نمادهای اسلامی را در ماکت صحنه میلاد مسیح قرار داده تا درحالی که پیروان مسیح کریسمس را جشن می‌گیرند بر هماهنگی بین دینی نیز تأکید داشته باشند.

کشیش بونزانی از کلیسای بانوی ما که مساجدی رادر ماکت صحنه میلاد مسیح قرار داده است گفت: این مساجد را به عنوان یک نماد در این صحنه قرار دادم نشانه ای که ما باید گفتگوهای بیشتری با مسلمانان داشته باشیم.

بونزانی مسجدی را با یک مناره در خط افق بازسازی شده بیت لحم ، محل تولد مسیح، که به عنوان صحنه تولد وی در این کلیسا بازسازی شده قرار داده است.

وی گفت: این اقدام با هدف ارسال پیام هماهنگی بین دینی در این کشور صورت گرفته است، نمادهای اسلامی که در جشن کریسمس استفاده شده به معنای تأکید بر هویت امروز شهر بیت لحم بوده است. فردی از من علت این کار را پرسید و در جواب وی گفتم می خواهم بیت لحم مدرن امروز را نشان دهم.

زائران مسیحی هرسال از سراسر دنیا به بیت لحم در مناطق اشغال شده نوار غزه سفر می کنند تا به مراسم کریسمسی که در کلیسای تاریخی میلاد برگزار می شود ملحق شوند، این کلیسا در محلی ساخته شده که پیشتر آخور بوده و عیسی بن مریم (ع) در آن متولد شد.

افزودن مسجد به ماکت میلاد مسیح انتقادهایی را هم ازسوی لیگ شمالی ضد مهاجرت به دنبال داشت. ماریو بورگهنزو از اعضای این لیگ گفت: چه عاملی باعث شده که وی مسجدی را در صحنه سنتی میلاد مسیح قرار دهد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مقامات کلیسایی در شهر جنوا این مسئله را به سرعت بررسی کنند.

این درحالی است که کشیش بونزانی این انتقاد را به سخره گرفت و گفت: بوزگنهزو کاملاً نسبت به مذهب کاتولیک بی اطلاع است چرا که ایمان کاتولیک از پیروان خود خواسته همسایه خود را چون خود دوست بدارید.



پاپ شنوده اعتراف تلفنی و اینترنتی را ممنوع کرد

پاپ شنوده افراد را از اعتراف به گناهان خود برای کشیشان از طریق تلفن و اینترنت منع کرد چرا که ممکن است این اعترافات را مأموران اطلاعاتی شنود کنند.

روزنامه الیوم مصر به نقل از پاپ شنوده سوم نوشته است: اعتراف از طریق تلفن ممنوع است چراکه این احتمال وجود دارد که تلفنها شنود شوند.

رهبر اقلیت مسیحی قبطی در مصر همچنین اعتراف اینترنتی را غیرموثق دانست چرا که ممکن است کاربرانی که اینترنت را جستجو می‌کنند آن را بخوانند. وی گفت: اعتراف اینترنتی به عنوان اعتراف به شمار نمی‌آید چرا که همه می‌توانند آن را بخوانند و مخفی باقی نمی‌ماند.

آئین دینی اعتراف از سوی پیروان کلیسای کاتولیک روم و ارتدکس شرقی مورد توجه قرار دارد و به طور عادی گفتگویی بسیار خصوصی میان فرد نادم و کشیش صورت می‌گیرد.

واتیکان نیز اعترافهای تلفنی یا اینترنتی را به رسمیت نمی‌شناسد. اسقف اعظم جان فولی رئیس شورای پاپی ارتباطات اجتماعی گفته است که اعتراف نیازمند حضور فیزیکی فرد نادم و کشیش است. حریم خصوصی اعتراف در اینترنت حفظ نمی‌شود و هیچ اطمینانی نمی‌توان به دو طرف شرکت‌کننده در این آئین داشت. اعتراف همچنین از طریق نامه‌های الکترونیک، تلفن یا نامه پستی قابل قبول نیست.