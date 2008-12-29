کسری 400 میلیارد تومانی بودجه دانشگاه پیام نور

اصغر ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: منابع مالی دانشگاه پیام نور از سه طریق بودجه عمومی، شهریه های دانشجویان این دانشگاه و کمک های مردمی تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: کمک های مردمی رقم بسیار ناچیزی را در منابع مالی دانشگاه به خود اختصاص داده، شهریه های دانشجویان دانشگاه نیز سه سال است افزایش پیدا نکرده و این در حالی است که هزینه ها افزایش چشمگیری داشته به همین خاطر ما مجبور هستیم کسری خود از بودجه عمومی جبران کنیم.

معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور ادامه داد: سال گذشته مجموعا سه درصد بودجه عمومی دانشگاه پیام نور افزایش پیدا کرد که این 3 درصد در مقابل نرخ ترم رسمی که از سوی مسئولان کشور اعلام شده، بسیار کم است.

ابوالحسنی تاکید کرد: اگر این افزایش ناچیز بودجه و عدم افزایش شهریه ها را با نرخ رشد ثابت کشور نظر بگیریم در واقع می توان گفت که در کل بودجه دانشگاه کاهش داشته است. این کاهش بودجه درحالی است که 200 مرکز و واحد نیمه کاره در دانشگاه پیام نور وجود دارد که برای تکمیل نیاز به هزینه زیاد دارد.

وی اظهار داشت: دانشگاه پیام نور امیدوار است که در بودجه عمومی سال 88 کشور که دولت در حال نهایی کردن آن است به کمبود بودجه دانشگاه پیام نور و مشکلات آن توجه شود تا ما بتوانیم بخشی از کمبودهای خود را جبران کنیم.