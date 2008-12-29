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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۵۲

در میدان فلسطین انجام شد

خروش مردم تهران در تجمع ضد صهیونیستی

خروش مردم تهران در تجمع ضد صهیونیستی

تجمع دهها هزار نفر از مردم تهران در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت مجامع بین المللی و کشورهای اسلامی دقایقی پیش همزمان با سراسر کشور در میدان فلسطین تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور گسترده مقامات کشوری و لشکری همچنین نمایندگان مجلس و چهره های شاخص سیاسی از هر دو جناح  سیاسی کشور در تجمع پرشور تهرانیها به چشم می خورد .  

 محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنرانی خود در این تجمع به نمایندگی از هیئت دولت جنایات رژیم صهیونیستی و سکوت کشور های منطقه را به شدت محکوم کرد و خواستار فعال شدن نهادهای بین المللی در جلوگیری از ادامه روند فجایع در غزه شد .

تجمع کنندگان در این مراسم شعارهایی چون" مرگ بر اسرائیل"،"محرم ماه خون است، اسرائیل سرنگون است"، "فلسطین مظلوم است پاره تن اسلام است" ،"فلسطین فلسطین حمایتت می کنیم" سر می دهند.  تصاویری از شهیدان فتحی شقاقی و رنتیسی در کنار تصاویر رهبر معظم انقلاب و سید حسن نصرالله و پلاکاردهایی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در دست تظاهرکنندگان دیده می شود.

کد مطلب 808270

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