400 مداح در کشور سازمان یافته هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رضایی صبح دوشنبه در حاشیه دومین کنگره شعرعاشورایی در جمع خبرنگاران در بابل اظهار داشت: آنچه که ملت را سرپا نگه می دارد مجالس امام حسین (ع) است.

وی با اشاره به اینکه چند سالی است که موج انحراف گریبانگیر مداحان به خصوص در قشر جوان و نوجوان شده، تصریح کرد: مسئول هیئات و مداحان نیز باید کارشناس دین، دلسوز و امین باشند و در مقابل هر سوال و شبهه ای بتوانند پاسخگو باشد و از طرفی آموزش مداحان هم باید به یک باور تبدیل شود.

وی اضافه کرد: در سال 1386 طرح نظام مندی مداحان در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: در دور اول آموزش مداحان کشور 135 مداح از 13 استان به مدت 305 ساعت از سوی موسسه هنر و ادبیات آئینی عاشورا که شاکله آن را روحانیون و مداحان تشکیل می دهند به صورت شبانه روزی آموزش مداحی را فرا گرفتند.

رضایی ادامه داد: این مداحان در قسمت های مختلف از جمله عرفان، قرآن، صرف و نحو، ادبیات فارسی، بصیرت سیاسی، دشمن شناسی، آداب مداحی و دعا آموزش دیده اند.

مسئول آموزش مداحان کشور ادامه داد: برای مداحان بعد از آموزش و با کسب معدل بالای 14، گواهی رسمی مداحی به عنوان یک مداح شاخص که بر علوم مداحی اشراف دارد صادر و به دستگاه های مرتبط معرفی می شود.

وی با اشاره به اینکه تشیع مکتب عبادت و عقلانیت است، گفت: ما مخالف سبکهای مختلف در مداحی نیستیم بلکه باید سبکها عقل را به تفکر وا دارد و روح و قلب را بارور کند.