اعلام آمادگی 17 تیم هندبال عربی برای حضور در مسابقات باشگاههای آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا اواخر بهمن ماه سال جاری به میزبانی کشور عربستان و در شهر جده برگزار خواهد شد.

علیرضا رحیمی نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دوره از رقابتها به لحاظ برگزاری در شهر جده واقع در عربستان و سفر به مکه و مدینه برای کشورهای عربی جذابیت های خاص خود را دارد.

وی افزود: به همین دلیل تا این زمان 17 تیم باشگاهی از کشورهای عربی برای شرکت در این دوره از مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

رئیس فدراسیون هندبال کشورمان ادامه داد: در این بین برخی از کشورهای عربی با سه تیم در مسابقات شرکت می کنند اما از ایران تنها دو تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و پارس جنوبی قهرمان و نایب قهرمان بیستمین دوره لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور(سال 1386) به عنوان نماینده ایران حضور خواهند داشت.

رحیمی خاطرنشان کرد: هرچند کشورهای آسیای شرقی چون کره جنوبی، چین و ژاپن از قدرتهای هندبال این قاره به شمار می روند و لیگ های خوب و منسجمی دارند اما طی سالهای گذشته تنها شاهد حضور تیم های عربی در جام باشگاه های آسیا بوده ایم.