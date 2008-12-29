روستای خویه از سه شبکه تلویزیونی بهره مند شد

عمران حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد، اظهار داشت: با همت و پیگیری واحد تعمیرات و نگهداری فرستنده های تلوزیونی و رادیویی اف ام معاونت فنی صدا و سیمای مرکز چهار محال و بختیاری، ایستگاه تلویزیونی روستای خویه از توابع شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال وبختیاری و همچنین نصب مبدل 4 کاناله تلوزیونی و سایر تجهیزات جانبی به بهره برداری رسید.

وی افزود: برای احداث و راه اندازی ایستگاه فوق و نصب 4 کاناله تلوزیونی و سایر تجهیزات جانبی مربوطه، در مجموع مبلغ 600میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی سازمان صدا و سیما هزینه شده است.