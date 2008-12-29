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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۷

روستای خویه از سه شبکه تلویزیونی بهره مند شد

روستای خویه از سه شبکه تلویزیونی بهره مند شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس صدا و سیمای چهار محال وبختیاری از راه اندازی سه شبکه تلوزیونی در روستای خویه از توابع شهرستان کوهرنگ خبر داد.

عمران حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد، اظهار داشت: با همت و پیگیری واحد تعمیرات و نگهداری فرستنده های تلوزیونی و رادیویی اف ام معاونت فنی صدا و سیمای مرکز چهار محال و بختیاری، ایستگاه تلویزیونی روستای خویه از توابع شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال وبختیاری و همچنین نصب مبدل 4 کاناله تلوزیونی و سایر تجهیزات جانبی به بهره برداری رسید.

وی افزود: برای احداث و راه اندازی ایستگاه فوق و نصب 4 کاناله تلوزیونی و سایر تجهیزات جانبی مربوطه، در مجموع مبلغ 600میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی سازمان صدا و سیما هزینه شده است.

کد مطلب 808278

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