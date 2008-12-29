یکشنبه 15 دی بررسی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در صحن مجلس

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: بر اساس ماده 108 و مواد 227 تا 235 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان استیضاح کننده دو ساعت فرصت دارند تا موارد و مستندات خود در استیضاح وزیر را بیان کنند.

وی افزود: نمایندگان می توانند از 30 دقیقه از وقت خود پس از اظهارات وزیر استفاده کنند. وزیر نیز دو ساعت فرصت دارد تا از خود دفاع کند که می تواند یکساعت از این وقت را به نمایندگانی که قصد دفاع از وی را دارند بدهد. رئیس جمهور نیز یکساعت وقت صحبت دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که با توجه به تلاش هیئت رئیسه برای جلوگیری از اعلام وصول شدن این طرح و قانع کردن نمایندگان استیضاح کننده چه شد که هیئت رئیسه تصمیم به اعلام وصول این طرح گرفت گفت: علت این تصمیم هیئت رئیسه اصرار زیاد نمایندگان استیضاح کننده بود.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه در تمام این مدت تلاش کرد تا نمایندگان را قانع کند و بین آنان با وزیر جهاد کشاورزی تعامل و تفاهم برقرار کند اما نتوانست و بنا بر اصرار امضا کنندگان طرح استیضاح این طرح اعلام وصول شد.

طرح استیضاح محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی پس از گذشت حدود دو ماه از ارائه آن به هیئت رئیسه و خودداری هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول به منظور قانع کردن استیضاح کنندگان سرانجام در جلسه علنی روز گذشته با 14 محور اعلام وصول شد.

محمدرضا اسکندری در مجلس هفتم نیز استیضاح شد اما نمایندگان به وی رای اعتماد دادند.