ثبت نام متقاضیان دریافت مسکن مهر در آذربایجان غربی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی نصیری پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد مسکن استان با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح مسکن مهر در استان بیان داشت: از 136هزار متقاضی ثبت نام شده 70 هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شده اند.
نصیری از این تعداد نیز 14 هزار نفر اعتبار 10 میلیون ریال را برای اجرای مقدمات کار به صندوق تعاون واریز کرده اند.
وی با اشاره به اینکه روند واگذاری زمین در شهرک گلمان ارومیه با مشکل مواجه شده است، بیان داشت: بخشی از این زمین ها معارض دارند که در حال حاضر بررسی برای رفع این مشکل هستند.
نصیری همچنین خاطرنشان کرد: در شهرک طرزیلوی ارومیه برای احداث 1480 واحد مسکونی در قالب 99 ساله در شرف عقد قرارداد هستیم و عملیات احداث 380 واحد مسکونی در شهرک ایثارآغازشده است.
نظر شما