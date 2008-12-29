آغاز به کار نمایشگاه تخصصی عاشورا در دزفول

مسئول مرکز پژوهش و نشر فرهنگ عاشورای دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهر با اعلام این خبر گفت: این نماشگاه که در مرکز فرهنگ دفاع مقدس دزفول راه اندازی شده تا روز 20 دی ماه پذیرای علاقمندان است.

عبدالکریم خازئی نیا ادامه داد: در غرفه پژوهش این نمایشگاه جزوات، سخنرانی ها و پرسش و پاسخ دکتر محمد رضا سنگری از محققان عاشورایی در اختیار بازدید کنندگان قرار می گیرد.

وی افزود: غرفه ادبیات، غرفه مداحی، عرفه کودک، غرفه پیوند دو فرهنگ دفاع مقدس و عاشورا، عرفه رایانه، عرفه کتاب و غرفه فروش محصولات فرهنگی از جمله غرفه های این نمایشگاه است.

خازئی نیا عنوان کرد: دو تعذیه« شام غریبان» توسط این مرکز و تعذیه« حضرت زینب(س)» توسط گروه یاران آفتاب نیز در جریان برگزای این نمایشگاه اجرا می شود.

وی افزود: در ماکت تاریخی این نمایشگاه چگونگی ورود کاروان اسیران کربلا به شهر شام با بیان جزئیات به نمایش درآمده است.

مسئول مرکز پژوهش و نشر فرهنگ عاشورای دزفول تصریح کرد: سال گذشته علاوه بر استقبال چشمگیر شهروندان دزفول حدود 800 دانش آموز نیز از این نمایشگاه دیدن کردند.