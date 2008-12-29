به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد موسسه فیلم آمریکا درباره فیلم جدید بویل که داستان آن در بمبئی روی می‌دهد، گفت: "میلیونر اسلامداگ" نمونه بارز داستان‌گویی میان‌فرهنگی است.

تینا فی بازیگر و نویسنده آمریکایی که تقلیدهای او از سارا پیلین معاون نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر آمریکا در برنامه "زنده شنبه شب‌‌ها" با استقبال بسیار روبرو شد، یکی دیگر از "لحظه‌های مهم" سال معرفی شد.

AFI در حوزه سینما، توقف فعالیت واحدهای ویژه تولید فیلم‌های مستقل در استودیوها شامل پارامونت ونتیج، نیو لاین، وارنر ایندیپندنت و پیکچرهاوس را مورد توجه قرار داد.

تعدادی از منتقدان سینما در سال 2008 جایگاه ثابت خود را در نشریه‌هایی مانند تایم، نیوزویک، لس آنجلس تایمز، ویلیج وویس و نیوزدی از دست دادند که این مسئله نیز مورد توجه موسسه فیلم آمریکا قرار گرفته است.

"لحظه‌های مهم" AFI را یک هیئت داوری متشکل از 13 نفر انتخاب کرد که شامل محققان، هنرمندان و منتقدان سینماست. AFI که سازمانی غیرانتفاعی است سال 1967 تاسیس شد.