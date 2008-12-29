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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۷

مراسم سیاه پوشان محرم در سبزوار برگزار شد

مراسم سیاه پوشان محرم در سبزوار برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به برگزاری مراسم سیاه پوشان در سبزوار گفت: در این مراسم مردم به احترام ابا عبدالله و یارانش تا پایان محرم لباس سیاه بر تن می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار سید جواد جعفری پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای اداری سبزوار با اشاره به برگزاری مراسم سیاه پوشان در این شهرستان افزود: در مراسم سیاه پوشان جوانان با مرثیه خوانی و نوحه سرایی آغاز ماه محرم و روزهای عزاداری امام حسین(ع) را گرامی می دارند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به حضور مجمع الذاکرین و جمع کثیری از جوانان و شهروندان سبزواری گفت: پس از عزاداری و سینه زنی، جوانان به نشانه احترام به مقام شامخ امام حسین(ع) و اصحاب کربلا لباسهای مشکی خود را به پرچم سیدالشهدا متبرک نموده و بر تن می کنند و تا پایان محرم سیاه پوش می مانند.

وی در ادامه تصریح کرد: این مراسم به همت کانون فرهنگی و هنری دارالعلم قرآن و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار در مجتمع فرهنگی و هنری اسرار برگزار شد.

کد مطلب 808291

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