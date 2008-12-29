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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۵۱

یک میلیون بچه ماهی در استخرهای پرورش ماهی یزد رها می شوند

یک میلیون بچه ماهی در استخرهای پرورش ماهی یزد رها می شوند

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر شیلات استان یزد گفت: تا پایان امسال یک میلیون قطعه بچه ماهی در استخرهای پرورش ماهی استان یزد رها سازی می شود.

محمدحسین مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در حال حاضر کار پرورش ماهی در 360 استخر دو منظوره و سه سایت پرورش ماهی در شهرستانهای مختلف استان یزد انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه این بچه ماهی ها شامل انواع ماهیهای خاویاری، قزل آلای پرورشی و سایر ماهیهای سازگار با شرایط آب و هوایی است عنوان کرد: از این میزان در نظر گرفته شده تاکنون 10 هزار بچه ماهی خاویاری در دو نوبت در استخرها رهاسازی شده اند.

مرشدی پیش بینی کرد: با رها سازی یک میلیون بچه ماهی در استخرهای پرورش ماهی استان یزد، بیش از 600 تن ماهی سردآبی تولید شود.

کد مطلب 808294

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