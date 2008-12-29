یک میلیون بچه ماهی در استخرهای پرورش ماهی یزد رها می شوند

محمدحسین مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در حال حاضر کار پرورش ماهی در 360 استخر دو منظوره و سه سایت پرورش ماهی در شهرستانهای مختلف استان یزد انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه این بچه ماهی ها شامل انواع ماهیهای خاویاری، قزل آلای پرورشی و سایر ماهیهای سازگار با شرایط آب و هوایی است عنوان کرد: از این میزان در نظر گرفته شده تاکنون 10 هزار بچه ماهی خاویاری در دو نوبت در استخرها رهاسازی شده اند.

مرشدی پیش بینی کرد: با رها سازی یک میلیون بچه ماهی در استخرهای پرورش ماهی استان یزد، بیش از 600 تن ماهی سردآبی تولید شود.