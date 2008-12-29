وزارت کشور فلسطین به طور کامل تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جنگنده های "اف 16" رژیم صهیونیستی صبح امروز ساختمان وزارت کشور فلسطین را هدف چند فروند موشک قرار دادند که منجر به نابودی کامل آن شد.

این ساختمان که از چندین طبقه تشکیل شده است و در منطقه تل الهوی در جنوب غزه قرار دارد از زمان آغاز حمله صهیونیست ها طی روزهای اخیر خالی از سکنه شده است.

منازل اطراف این ساختمان دچار خسارت های شدید شد.

از سوی دیگر یگان موشکی گردان های مقاومت ملی شاخه نظامی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین نیز صبح امروز در واکنش به کشتار ساکنان غزه، شهرک صهیونیستی کفارعزه و عسقلان را هدف 4 فروند موشک قرار دادند.

در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از شهردار عسقلان اعلام کرد که حملات موشکی امروز مبارزان فلسطینی یک صهیونیست به هلاکت رسید و هشت تن دیگر زخمی شدند.