آخرین توصیه های قلعه نویی پیش از دیدار با سپاهان/ تمرکز روی مردان میانی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال استقلال که آخرین تمرین این تیم پیش از رویارویی با سپاهان بود از ساعت 10:40 در زمین چمن ورزشگاه دستگردی تهران آغاز شد.

در ابتدای این تمرین که یک ساعت به طول انجامید، امیر قلعه نویی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و نکاتی را در خصوص دیدار برابر سپاهان به آنها گوشزد کرد.

بازیکنان پس از پایان صحبت‌های امیر قلعه نویی بدن‌های خود را گرم کردند و به کارهای تاکتیکی پرداختند. بخش اعظمی از تمرینات آنها شامل سانتر از جناحین، ارسال پاس‌های تو در برای مهاجمان بود.

امیر قلعه نویی در تمرین امروز روی کار مردان میانی تیمش تمرکز کرده بود و در طول تمرین مدام نکاتی را به آنها گوشزد می کرد.

هاشم بیک زاده، فرهاد مجیدی، ابراهیم تقی پور، پیروز قربانی، وحید طالب لو، پژمان منتظری و آرش برهانی غایبان تمرین امروز استقلال بودند. بازیکنان ملی پوش استقلال پیش از سفر این تیم به اصفهان در فرودگاه به جمع آبی پوشان ملحق می شوند.

مجتبی جباری امروز هم جدا از سایر بازیکنان استقلال به تمرین اختصاصی زیر نظر دکتر نوروزی پرداخت.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران ساعت 30/13 دقیقه فردا - سه شنبه - در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.