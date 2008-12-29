تماس فرماندهان ارتش پاکستان و هند برای کاهش تنشهای دو جانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز هند، همزمان با افزایش تحرکات نظامی در مرز هند با پاکستان و احتمال بروز درگیری نظامی میان دو کشور، برخی از از فرماندهان عالی رتبه ارتش هند و پاکستان با برقراری تماسهایی سعی در آرام کردن اوضاع جاری دارند.

بر اساس این گزارش، فرماندهان بخش عملیاتهای نظامی از ارتش پاکستان و هند روز یکشنبه مذاکراتی را با یکدیگر انجام دادند. این مذاکرات در پی افزایش تنشها میان اسلام آباد و دهلی نو که پس از حادثه تروریستی بمبئی سیر صعودی به خود گرفته انجام شد.

در همین رابطه شینهوا نیز با انتشار این خبر، از تماس فرماندهان عالی رتبه ارتش دو کشور در روز پنجشنبه هفته گذشته خبر داد.

"پراناب موخرجی" وزیر امور خارجه هند نیز روز گذشته احتمال هرگونه جنگ با پاکستان در آینده نزدیک را رد کرده بود.

موخرجی در کنفرانسی مطبوعاتی همچنین سخنان "آصف علی زرداری" رئیس جمهور و "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان را مبنی بر اینکه هند در حال حرکت به سوی جنگ است، رد کرد.

در روزهای گذشته خبرهای متعددی حاکی از تحرکات نظامی پاکستان و هند در مرزهای مشترک دو کشور منتشر شد و خبرگزاریها از اعزام 20 هزار نیروی پاکستانی به مرز با هند و استقرار جنگنده های هندی در نزدیکی مرز پاکستان خبر دادند.

هند و پاکستان پیش از این نیز روابط پر تنش را با هم داشتند اما حادثه تروریستی ماه گذشته بمبئی که هند شبه نظامیان پاکستانی را عامل آن می داند موجب شدت گرفتن این تنشها شد.