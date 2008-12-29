حمله به غزه نشانگر ناتوانی اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره به قلم "تورستن اشمیتز" نوشت : این دومین بار است که ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در دوران حکومت خود جنگ دیگری را این بار علیه حماس در نوارغزه به راه انداخته است و بار دیگر اسرائیل می تواند مغلوب این جنگ شود.

نویسنده در ادامه با اشاره به بی ثمر بودن جنگ سی و سه روزه رژیم اسرائیل علیه حزب الله لبنان که به شکست خفت بار رژیم اشغالگر قدس و قدرت گرفتن بیشتر مقاومت لبنان منجر شده و هیچ نتیجه ای برای اسرائیل به همراه نیاورد خاطرنشان کرد : اگر چه جنگ علیه حزب الله لبنان در تابستان 2006 اسرائیل را به هیچ یک از اهدافش نرساند با این حال این رژیم بار دیگر به جنگ با حماس در نوار غزه روی آورده است.

در ادامه این مطلب آمده است : اسرائیل در حالی نوار غزه را بمباران کرد که کودکان در مدرسه ها و زنان در بازارها و پلیس حماس در مراسم ویژه ادای سوگند حضور داشتند ؛ که به بالاترین شمار قربانی در یک روز از زمان جنگ شش روزه در سال 1967 منجر شد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد : ارتش اسرائیل می خواهد حماس را بترساند این در حالی است که مردم و پلیس غزه هیچ ترسی از مرگ ندارند. اقدامات نظامی اسرائیل تنها نا آرامی ایجاد می کند و می تواند منجر به انتفاضه سومی از طرف فلسطینیها شود.

در ادامه این مطلب آمده است که در حمله اسرائیل به نوارغزه عجز و ناتوانی این رژیم اشغالگر نهفته است و این حملات بر خلاف خواست اسرائیل در اصل باعث پایداری حماس می شود.

نویسنده در پایان با تاکید بر اینکه تصاویر بمبارانهای اسرائیل علیه مردم غزه خشم جهان عرب را برمی انگیزد اظهار داشت که تا روی کار آمدن حکومت جدید در آمریکا دولتهای عربی باید تمام توان خود را بکار گیرند تا دو گروه فلسطینی فتح و حماس را بر سر میز مذاکره و آشتی بیاورند. این شانس منحصر به فرد برای یک راه حل صلح آمیز است. حماس باید در گرایشهای سیاسی دخالت داشته باشد و تکالیف حکومتی را بر عهده بگیرد.