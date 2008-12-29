افزایش رو به رشد جرائم اینترنتی در سال 2008

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته متخصصان آمار نشان می دهد چنانچه میزان جرائم رایانه ای در سال 2007 افزایش یافته است، سال 2008 سال بهره برداری از این جرائم و عملی شدن اهداف تبهکاران رایانه ای خواهد بود.

به گفته دن هابارد مدیر شرکت امنیتی Websense این گروه از مجرمان بسیار سازمان یافته شده و درآمد پنهانی آنها روز به روز رو به افزایش است.

مبارزه رو به رشد شرکتهای مختلف با جرائم رایانه ای و اینترنتی نشان دهنده این واقعیت است که فعالیت سارقان رایانه ای طی 12 ماه اخیر افزایش قابل توجهی یافته است. به صورتی که در حال حاضر روزانه بیش از 20 هزار برنامه به منظور فعالیتهای غیر مجاز اینترنتی و رایانه ای تولید و در دسترس افراد نا آگاه قرار می گیرند.

گروه های تبهکار میزان زیادی از ویروسها را به دو منظور- افزایش تاثیر این برنامه ها بر روی اختلال در نرم افزار های ضد ویروس و گمراهی شرکت های ایمنی اینترنتی و کاهش توجه آنها نسبت به ویروسهای به ظاهر کم اهمیت- تولید و ارائه می کنند.

بر اساس گزارش بی بی سی، مجرمان رایانه ای با استفاده از شیوه های مختلفی ویروسها را در دسترس کاربران قرار می دهند که یکی از رایج ترین این شیوه ها که طی ماه های گذشته و سال جاری استفاده از آن به شدت رواج یافته است، استفاده از نامه های الکترونیک ناشناس (Spam) با عنوانی فریبنده است که در اکثر مواقع افراد تنها با خواندن عنوان نامه به باز کردن آن اقدام کرده و ویروسهای مخربی را وارد سیستم رایانه خود می کنند.