محموله 2 هزار تنی کمکهای مردمی ایران عازم غزه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین محموله کمکهایی که قرار است توسط این کشتی در اختیار مردم غزه قرار گیرد پیش از مراسم بدرقه بارگیری شد.

بخشهایی از پیام اخیر مقام معظم رهبری در خصوص فجایع جاری در نوار غزه به زبان انگلیسی بر روی این کشتی نصب شده است.

پیش از انجام مراسم بدرقه، هیئت اعزامی مقامات کشورمان به بندر عباس با حضور در مراسمی دیگر بر لزوم تسریع کمک رسانی به مردم مظلوم غزه تاکید کردند.

در این مراسم پس از قرائت متن کامل پیام اخیر مقام معظم رهبری از سوی صاحب محمدی استاندار هرمزگان، دکتر سید مسعود خاتمی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره مختصر به فعالیتهای مرکز متبوعش برای کمک رسانی به مردم غزه شرایط جاری در این منطقه را بحرانی توصیف کرد و گفت: تنها مسیر کمک به مردم غزه گذرگاه رفح در کشور مصر است که تقریبا اسرائیل کنترلی بر آن ندارد و این مسیر در پی فشارهای گسترده مردمی طی چند روز اخیر به طور مقطعی باز شده است.

وی با تقدیر از تلاشهای پیگیر و دامنه دار وزارت امور خارجه جهت بازگشایی گذرگاه رفح، گفت: به هر صورت با تلاشهای دستگاه دیپلماسی کشور اجازه ورود اقلام غیر دارویی به غزه داده شده که البته روز گذشته با اولین محموله اعزامی ایران به مصر تیم پزشکی ما نیز جهت انتقال برخی مجروحان فلسطینی به ایران عازم این کشور شده بودند که به رغم آمادگی کامل ما و به جهت مخالفت طرف مصری امکان انتقال مجروحان فلسطینی به ایران فراهم نشد.

دراین مراسم همچنین ابواسامه عبد المعطی نماینده جنبش حماس در تهران پس از دریافت لوح یادبود جمعیت هلال احمر کشورمان به مردم فلسطین ابراز امیدواری کرد که به زودی با برادران ایرانی اش نمازجماعت را در قدس شریف اقامه نماید.

محمود احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی جمعیت دفاع از حقوق مردم فلسطین در مجلس نیز در این مراسم خواستار تشدید تلاشهای وزارت امور خارجه برای اعلام مظلومیت و تنها بودن ملت فلسطین به جهانیان شد.

وی خطاب به برخی سران کشورهای عربی گفت: باید به برخی از این افراد بگوییم که از بی غیرتی و بی خاصیتی دست برداشته تا با سکوت خود در جنایات رژیم صهیونیستی شریک نگردند.

حجت الاسلام میر تاج الدینی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی که در این مراسم حضور داشت در سخنانی با اشاره به حساسیت شرایط کنونی در اراضی اشغالی و منطقه خاورمیانه تصریح کرد که استکبار جهانی به رغم تلاش بی وقفه در هدف خود برای نابودی مقاومت اسلامی مردم فلسطین و دولت قانونی آن شکست خواهد خورد چرا که این تجربه پیش از این برای حزب الله لبنان نیز تکرار شده بود.

وی تصریح کرد که پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب به مناسبت فجایع اخیر در غزه باید به عنوان منشور دفاع و حمایت همه جانبه از ملت فلسطین در سراسر جهان مورد توجه قرار گیرد.