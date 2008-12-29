استان شدن غرب مازندران غبار محرومیت را از منطقه دور خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی بنیهاشمیان ظهر دوشنبه در هفتمین همایش استانی شدن غرب مازندران در بخش خرم آیاد شهرستان تنکابن از شوراهای غرب مازندران و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا با سماجتها و پیگیریهای خود دستیابی به این مهم را تسریع بخشند.
وی گفت: : در گام نخست تا عدم دستیابی به استانی شدن غرب مازندران باید فرمانداری های معین و دستگاههای استانی جدیدی در غرب استان تاسیس شود.
بنی هاشمیان با بیان اینکه تنها با استانی شدن غرب مازندران می توان توسعه واقعی را در منطقه شاهد بود تصریح کرد: یازده استان جدید در کشور تاسیس و زمینه رشد و تعالی آن استان ها با انفکاک بیشر شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه نمیتوانیم از قابلیتها و توانایی نیروهای غرب مازندران استفاده کنیم و برای مردم غرب استان سخت بوده که پس از طی حدود 300 کیلومتر مسیر به مرکز استان بیایند و با جواب رد مسئولان دوباره به غرب استان سفر کنند.
وی گفت :هر فردی در حد وسع خود نامهای به مقامات کشور، مقام معظم رهبری، رئیس مجلس، وزیر کشور و سایر مسئولان بنویسد و آن را به شورای شهرستان تحویل دهند.
بنی هاشمیان اظهار داشت :علیرغم برخی جوسازیها که این حرکتها را به عده معدودی نسبت میدهند، این جمعیت نشان داد که همه مردم استان خواستار استانی شدن غرب مازندران هستند.
نقی پور رئیس شورای بخش خرمآباد نیز با اشاره به مشکلات دوری مسافت و انتقاد از عدم توجه مسئولان مرکز استان به این غرب مازندران با ارائه مثال و ذکر موارد متعدد از این بیتوجهی جنبهای از به حق بودن خواسته استانی شدن غرب مازندران را برای حاضران تشریح کرد.
استانداری مازندران در خصوص مشکلات غرب استان اقدام کند
دیگر سخنران این مراسم تقی پزشکی رئیس شورای شهرستان تنکابن بود که در سخنانی صریح به بیان انتقادات خود از مسئولین استانی پرداخت.
وی افزود: توجه مدیران ارشد استان از جمله استانداری برای رفع مشکلات مردم منطقه باید دوچندان شود.
این عضو شورای شهر تنکابن با بیان اینکه توجه مسئولین ارشد استان در مواقع بحران بیشتر معطوف به مردم مرکز و شرق استان می شود افزود:. بی توجهی به مردم منطقه ای که مانند سایر نقاط کشور شهید و جانباز تقدیم اسلام و انقلاب نمودند نبوده و نیست.
وی با اشاره به سخنان رئیس جمهوری در سفر اول خود به مازندران در جمع مردم تنکابن اظهار داشت: آقای رئیس جمهور با این عنوان که هر زمان تولید نسل در غرب استان افزوده شده فکری برای تفکیک این استان و استانی شدن غرب استان می کنیم نوعی توهین به مردم منطقه است.
پزشکی ادامه داد: در بحث خشکسالی و مشکلات دیگر واقعا عقبیم. چطور نمایندگان استان فارس میآیند وزیر کشاورزی را به خاطر خشکسالی میبرند و در یک روز 20 میلیارد تومان اعتبار میگیرند ولی به شهرستان تنکابن 68 میلیون تومان دادند که با آن حتی یک چاه هم نمیتوان زد.
وی با بیان اینکه مازندران باید استان معین وزیر جهاد کشاورزی باشد اظهار داشت : به رغم دستور اکید رئیس جمهوری به وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه اسکندری باید ماهی یکبار به مازندران سفر کند ولی این دستور هنوز محقق نشد.
وی افزود: از نمایندگان غرب مازندران انتظار داریم با توجه به جمعیت یک میلیونی این منطقه مسولان را به این منطقه آورده و در اولین گام با شدت بیشتر و تلاش بیشتر استانی شدن غرب مازندران را پیگیر کنند و بدانند تمام رای دهندگان و افرادی که به نمایندگان رای نداده چه به شما رای دادند خواهان استانی شدن غرب مازندران هستند.
مرتضی شکوهی کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای مجلس نیز سخنانی به بررسی راهکارهای قانونی دستیابی به استان جدید پرداخت.
وی حضور و فعالیت شوراهای شهر و روستا و پیشگامی آنان در این امر را بسیار مفید و ارزنده خواند.
وی اظهار داشت: کمیتهها و کارگروههای تخصصی ذیل دبیرخانه استانی شدن غرب مازندران به تدوین و تهیه برنامه، طرح یا لایحه قانونی در راستای این هدف بپردازند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز در سخنانی با اشاره به تاریخچه تقسیمات کشوری و جغرافیای سیاسی لزوم تاسیس استان جدید را برای حاضران تشریح کرد.
این عضو شورای مرکزی تنکابنیهای مقیم مرکز گفت: شکل هندسی استان مازندران طولی است و به همین دلیل پراکندگی جمعیت داریم. در زمینه جغرافیای سیاسی ایران قدمت زیادی از زمان هخامنشیان دارد و این تسیمات با توجه به نیازها صورت گرفتهاست.
به گفته خانم قاسمی ، در منتهی الیه غرب استان بوده و به این دلیل تقسم بودجه به صورت ناعادلانه به شهرهای نزدیک مرکز استان میرسد بنابراین میخواهیم خواستههایمان را از مجاری اصولی به نتیجه برسانیم.
وی که به زبان گیلکی سخن میگفت وجود صنایع و ثروتهای موجود در غرب مازندران را یکی از دلایل استانی شدن دانست و خواستار حضور همه اقشار جامعه به ویژه زنان و جوانان در پیگیری این حرکت عظیم شد.
سپس فقیه از پیشکسوتان پیگیری استانی شدن، با اشاره به تلاش سیساله مردم منطقه به بیان خاطرات و تجربیات خود پرداخت و با تاکید از حاضران و علاقه مندان خواست این مهم را تا حصول نتیجه ادامه دهند و از پای ننشینند.
ابوالفتح نیکنام نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی در سخنانی خواستار توانمندسازی منطقه و ارائه این توانمندیها در قالبهای قانونی به مراجع ذیربط شد و آمادگی خود را جهت ارائه طرح استانی شدن غرب مازندران و جمعآوری امضا با همکاری دیگر نمایندگان غرب مازندران جهت ارائه در صحن علنی مجلس اعلام نمود.
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