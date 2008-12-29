ساخت راه آهن اصفهان-شیراز از برنامه پیشی گرفت

حسین تهرانی در گفتگو با مهر گفت: طبق برنامه زمان اتمام ساخت راه آهن اصفهان-شیراز پایان سال مالی 88 پیش بینی شده است اما به دلیل تاکید رئیس جمهور و وزیر راه و ترابری بر تسریع روند اجرای این پروژه تا پایان سال جاری کلیه عملیات زیرسازی این طرح به پایان می رسد.

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: در حال حاضر قطعه اصفهان-اقلید به طول 230 کیلومتر آماده بهره برداری اولیه شده است و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درصدد تهیه واگن برای این مسیر و راه اندازی نهایی آن است.

وی ادامه داد: راه آهن اصفهان-اقلید با اعلام رسمی برنامه رییس جمهور و سایر مسوولان افتتاح خواهد شد و در تلاش هستیم تا ریل گذاری قطعه اقلید تا شیراز این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

تهرانی ابراز داشت: حجم عملیات عمرانی در راه آهن اصفهان-شیراز چند برابر سایر پروژه های عمرانی در کشور است و تاکنون 80 درصد از اعتبار عمومی و 65 درصد از اعتبار این پروژه از محل صرفه جویی سوخت تخصیص یافته است.

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خاطر نشان کرد: برای تامین ریل مورد نیاز این پروژه از طریق شرکت خدمات ابنیه فنی راه آهن قراردادهای خرید ریل منعقد شده است و بخشی از ریل مورد نیاز به کشور وارد و مابقی در حال واردات است.