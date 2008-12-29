مکتب عاشورا مکتب شرف و بیداری همه شیعیان است

حجت الاسلام حسن ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: ما هرچه در عرصه های جهانی بررسی می کنیم نشان می دهد که نوید و امید و بشارت در گوشه و کنار جهان از ایران اسلامی نمایان است.

به گفته وی، باید انقلاب اسلامی ایران را قدر بدانیم و برکات و ثمرات حاصله از این انقلاب را روحانیون در منابر در ایام محرم برای مردم بازگو کنند.

وی با بیان اینکه فروپاشی غرب و اسرائیل جنایتکار شروع شده است، الهامی که دیگر کشورها از ایران اسلامی گرفته اند، نشان از یک بشارت برای ما ایرانیان دارد.

عضو فراکسیون غدیر تصریح کرد: تقویت ایمان، عقیده، تحلیل تقوا و ارتباط با خدا از برکات مجالس عزاداری سید الشهدا بوده که روحانیون باید در سخنان خود برای مردم از این برکات صحبت کنند.