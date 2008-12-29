  1. استانها
  2. سمنان
۹ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۰۵

ملک محمدی:

مکتب عاشورا مکتب شرف و بیداری همه شیعیان است

مکتب عاشورا مکتب شرف و بیداری همه شیعیان است

سمنان- خبرگزاری مهر: نماینده مردم دامغان در مجلس گفت: مکتب عاشورا مکتب شرف و بیداری همه شیعیان است.

حجت الاسلام حسن ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: ما هرچه در عرصه های جهانی بررسی می کنیم نشان می دهد که نوید و امید و بشارت در گوشه و کنار جهان از ایران اسلامی نمایان است.

به گفته وی، باید  انقلاب اسلامی ایران را قدر بدانیم و برکات و ثمرات حاصله از این انقلاب را روحانیون در منابر در ایام محرم برای مردم بازگو کنند.

وی با بیان اینکه فروپاشی غرب و اسرائیل جنایتکار شروع شده است، الهامی که دیگر کشورها از ایران اسلامی گرفته اند، نشان از یک بشارت برای ما ایرانیان دارد.

عضو فراکسیون غدیر تصریح کرد: تقویت ایمان، عقیده، تحلیل تقوا و ارتباط با خدا از برکات مجالس عزاداری سید الشهدا بوده که روحانیون باید در سخنان خود برای مردم از این برکات صحبت کنند.
کد مطلب 808310

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه