عین نضاخ ؛ تحریر تمهیدالقواعد

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: عرفان ناب اسلامی با وجود همه عداوتها مسیر خود را می پیماید و تنها خط و خطه ای که این مسیر پاک را از آلودگیها و پلشتیها حفظ کرده، در امان داشته و به پیش می برد عالمان دینی و اندیشمندان قرآنی هستند که به برکت کتاب الهی و سنت نبوی و سیرت علوی این گوهر وزین و جوهر سنگین را در پناه دین مبین به مقصد و مقصود رهنمون می شوند.

در روزگار ما عالمان و اندیشورزانی بوده و هستند که توانستند بار گران آن را تحمل کرده و از لوث آلودگیها از یکسو و سیاه نماییها از سوی دیگر مبرا دارند.

در بین همه متون عرفانی کتاب شریف تمهید القواعد "ابن ترکه" جایگاه ویژه ای دارد. بارزترین مشخصه این کتاب که در دیگر متون عرفانی به ندرت یافت می شود نظری کردن و به عقل و برهان نشاندن حقایق عرفانی است.

تمهید القواعد حلقه پیوست عرفان و حکمت و واسطه عقل و شهود است.

فرق عرفان عملی با اخلاق، شواهدی بر روش عرفان از آموزه های دینی، مبادی علم و عرفان، نفس الامر، وجود در عرفان، تبیین وحدت و توجیه کثرت، نقل و تقریر برخی اشکالات بر شیوه معرفت عرفانی، اشارات اشتراک معنوی وجود، تمهیدی درباره منزلت عرفان و مکانت عارف از جمله مطالب طرح شده در این مجموعه هستند.

فتح و مفاتیح، معنای لفظ کون، احکام وحدت حقیقی و اعتباری، مسائل علم عرفان، اشارات مبادی علم عرفان، اقسام مبادی علم عرفان و جایگاه اثبات آنها، میزان عرفان نظری و جایگاه تبیین مبادی تصدیقی آن و محدوده معرفت نسبت به خدا نیز دبرخی دیگر از مباحثی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.