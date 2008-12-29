حجت الاسلام عبدالعلی گواهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متا سفانه تاکنون هیچ یک از قطعنامه های سازمان ملل در طول چند سال گذشته در خصوص فلسطین عملی نشده است.

وی با بیان اینکه سازمان بین المللی به ویژه سازمان ملل باید با ارائه راهکاری جلوی جنایات اسرائیل را در غزه بگیرد گفت: تنها محکومیت فرمایشی سازمان ملل دردی را دوا نمی کند.

گواهی سازشکاری دولت های مرتجع عربی یکی از عوامل تشدید حملات رژیم صهیونیستی در فلسطین عنوان کرد و گفت: متأسفانه عملکرد کشورهای عربی با ادعاهای آنان همخوانی ندارد.

وی علل عمده نفوذ رژیم صهیونیستی در فلسطین را بی تفاوتی و سازشکاری سران عرب برشمرد و تصریح کرد: اعراب مرتجع منافع خود را بر همه چیز ترجیح داده اند.

گواهی با اشاره به اینکه سکوت مجامع بین المللی و سازمان ملل حالت فرمایشی پیدا کرده است بیان داشت: متأسفانه تاکنون هیچ یک از قطعنامه های صادر شده در خصوص فلسطین طی سال های گذشته عملی نشده است.

وی غزه را کربلای امروز مسلمانان توصیف کرد و گفت: همه مسلمانان وظیفه دارند با وحدت و همدلی به کمک و یاری مردم بی گناه فلسطین بشتابند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران تفرق میان مسلمانان را یکی از اهداف و برنامه های دشمن عنوان کرد و بیان داشت: امروز‌ آمریکا و برخی کشورهای دیگر به دنبال ناکارآمد جلوه دادن دولت مردمی حماس هستند.

گواهی با اشاره به آمادگی ملت و کشور ایرانی برای کمک به مردم مظلوم فلسطین، خواستار وحدت و همدلی گروه های فلسطینی برای پیروزی در مقابل رژیم صهیونیستی شد.