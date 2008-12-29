تیم هیئت فوتبال شهرکرد از مشکلات مالی رنج می برد

کیومرث غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد، اظهار داشت: با تلاش و پیگیریهای زیاد این هیئت، فدراسیون فوتبال تیمی در لیگ دسته دو به چهار محال و بختیاری واگذار کرد.

وی به استعدادهای بالای جوانان این استان در ورزش به خصوص فوتبال اشاره کرد و افزود: نبود امکانات و حمایتهای مالی انگیزش را از ورزشکاران این رشته ورزشی دراین استان می گیرد.

غلامی به مخارج سنگین یک تیم فوتبال اشاره کرد و بیان داشت: متوسط قراردادهای بازیکنان ما یک میلیون و نیم است که این مقدار انگیزش وعلاقه بازیکنان ما را می گیرد.

رئیس هیئت فوتبال شهرکرد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پیش از این شنیده بودیم، شهرداری شهرکرد اسپانسری این تیم را پذیرفته است، چرا هنوزهیچ حمایتی از این تیم توسط شهرداری صورت نگرفته است، بیان داشت: موضوع اسپانسر بودن شهرداری در شورای شهر شهرکرد مطرح شد که شورای شهر شهرکرد با اسپانسری شهرداری موافقت نکردند.

وی در پایان خواستار کمکهای مردمی، مسئولان و شرکتها شد و افزود: با توسعه این تیم جدا از این که می توانیم این ورزش را در جامعه گسترش بدهیم دررشد زمینه های اقتصادی، توریستی ورزشی، فرهنگی ومعرفی استان گام برداریم.

تیم فوتبال شهرکرد تاکنون هشت بازی انجام داده است که دو برد و شش باخت عاید تیم شهرکرد شده است.

