ارسال کمکهای ایران به غزه استمرار خواهد داشت

محمود احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و از اعضای شورای مرکزی جمعیت دفاع از حقوق مردم فلسطین در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تاکید کرد: نباید از یاد ببریم که مردم مظلوم فلسطین جز حفظ حاکمیت و حقوق طبیعی خود چیزی نمی خواهند و رفع ظلم پس از دهها سال از اشغال کشورشان طبیعی ترین خواسته ای است که این مردم می توانند پیگیر آن باشند.

احمدی با تقدیر از مبارزات جسورانه ملت مظلوم فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی گفت: به رغم آنکه مردم فلسطین تنها به مطالبه حقوق طبیعی خود پرداخته اند جنایات رژیم صهیونیستی در مقابله با آنها همواره با چراغ سبز قدرتهای جهانی از جمله آمریکا و سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد و شورای به اصطلاح امنیت همراه بوده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با ابراز تاسف از رویکرد برخی کشورهای عربی در مواجهه با جنایات اسرائیل در اراضی اشغالی گفت: چراغ سبز قدرتهای بزرگ به رژیم صهیونیستی در حالی مشاهده می شود که از سوی دیگر مردم مظلوم فلسطین با رخوت و بی غیرتی بسیاری از سران کشورهای عربی نیز دست به گریبان هستند و همین موضوع به جسورتر شدن رژیم صهیونیستی در ارتکاب به جنایاتش منجر شده است.

وی تنها راه دفع ظلم از ملت مظلوم فلسطین را مقاومت و مبارزه تا رفع کامل تجاوز صهیونیستها دانست و ابرازامیدواری کرد که با حمایت و اتحاد جهان اسلام و ملتهای آزادیخواه دنیا هر چه سریعتر این امر صورت پذیرد.