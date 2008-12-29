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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۱۲

اهدا 10 هزار جلد کتاب دفاع مقدس به مراکز فرهنگی همدان

اهدا 10 هزار جلد کتاب دفاع مقدس به مراکز فرهنگی همدان

همدان-خبرگزاری مهر:مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان گفت: این بنیاد تاکنون۱۰‬هزار جلد کتاب با موضوع دفاع مقدس به کتابخانه‌های عمومی و مراکز فرهنگی استان همدان اهدا کرده است.

قاسم آرتیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه کتاب‌های دفاع مقدس به عنوان بخشی از تاریخ ملت ایران باید در دسترس عموم قرار گیرد، افزود: با توجه به فراگیر بودن فرهنگ دفاع مقدس بیشتر مردم علاقمند به مطالعه کتاب‌های دفاع مقدس هستند.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر این بنیاد تاکنون۱۰هزار جلد کتاب با موضوع دفاع مقدس به کتابخانه‌های عمومی و مراکز فرهنگی استان همدان اهدا کرده است.

آرتیمانی اظهار داشت: این کتاب‌ها با موضوع‌های مختلف دفاع مقدس از جمله رمان، داستان کوتاه، کتاب شعر، داستان کودک ،شعر کودک، سرگذشت سرداران و رزمندگان به کتابخانه‌ها اهدا شده است.

وی افزود: آشنایی مردم و جوانان با فرهنگ دفاع مقدس و در دسترس بودن این کتاب‌ها از جمله اهداف اهدای کتاب‌های دفاع مقدس به کتابخانه‌ها است.

آرتیمانی گفت: بنیاد حفظ آثار همدان هر سال دو بار کتابخانه‌های عمومی استان را به کتاب‌های دفاع مقدس تجهیز می‌کند.

وی اضافه کرد: کتابخانه تخصصی دفاع مقدس به صورت رایگان برای استفاده عموم مردم در بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس دایر شده است.

کد مطلب 808323

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