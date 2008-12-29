300 روستای کرمان جشن پایان بی سوادی برپا می کنند

مالک مسرور در گفتگو با مهر اظهار داشت: نهضت سواد آموزی یکی از برکات انقلاب اسلامی است و توانسته در بالا بردن سطح سواد جامعه و دانایی محوری برای رسیدن به توسعه پایدار نقش موثری را ایفاء کند.

وی تصریح کرد: نرخ با سوادی قبل از انقلاب در استان 41 درصد بوده است که با تلاشهای صورت گرفته پس از پیروزی انقلاب این نرخ به 82 درصد رسیده است.

مسرور عنوان کرد: در همین راستا در ایام دهه فجر سال جاری در 300 روستای استان جشن پایان بی سوادی برگزار می شود و تابلوی مخصوص با سوادی در این روستا ها نصب خواهند شد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم پایان بی سوادی در کشور طی 5 سال آینده گفت: برنامه ریزی لازم صورت گرفته است و طبق این برنامه و زمان بندی انجام شده بی سوادی در استان ریشه کن خواهد شد.

وی گفت: در سال اخیر تاکنون موفق به ثبت نام از 100هزار نفر بی سواد و پوشش آنها تحت برنامه های سواد آموزی شده ایم.

مسرور یکی از مشکلات در بخش سواد آموزی را شناسایی و جذب بی سوادان دانست.