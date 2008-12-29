ساخت 20 هزار قطعه پرمصرف صنعت حفاری در کشور

محمد طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: مطالعه و تحقیق در باره بقیه قطعات (ابزار دقیق و الکترونیک) نیز بر اساس برنامه هدف گذاری شده ادامه دارد.

طباطبایی با اشاره به این که اندیشه ساخت قطعات و تجهیزات حفاری در داخل کشور از حدود 12 سال پیش شکل گرفت، اظهار داشت: در یک سال گذشته (دی ماه 1386 تا کنون) شاهد بیشترین تلاش در این زمینه بوده ایم و در مجموع سه هزار و هفت قطعه به ارزش 250 میلیارد ریال با تلاش شرکت ها و سازندگان داخلی و با نظارت و همیاری متخصصان و کارشناسان شرکت ملی حفاری طراحی و ساخته شد و به تولید انبوه رسید.

رئیس تدارکات داخلی شرکت ملی حفاری ایران اهتمام به ساخت داخل را در رسیدن به خودکفایی و ایجاد فرصت های شغلی بسیار مهم ارزیابی و یادآوری کرد: هم اکنون بیشتر کارگاه های صنعتی استان خوزستان در این زمینه فعال و اقلام تولیدی از نظر کیفیت، قابل رقابت با نوع خارجی و در شمار قطعات کیفی تر هستند.

وی با بیان این که وظیفه بخش تدارکات داخلی شرکت ملی حفاری ایران، تامین تمام کالاها و مواد مصرفی مورد نیاز بخش های عملیاتی و فنی شرکت است، گفت: هم اکنون حجم زیادی از کار این واحد در زمینه تهیه و تامین قطعات ساخت داخل صرف می شود.

طباطبایی در باره خریدهای داخلی شرکت توضیح داد: واحد خرید داخلی این شرکت سال گذشته با همکاری سازندگان و تامین کنندگان، 10 هزار و 59 قلم کالا به ارزش 350 میلیارد ریال از منابع داخلی خریداری کرد.

رئیس تدارکات داخلی شرکت ملی حفاری ایران یادآوری کرد: با توجه به موفقیت های به دست آمده در زمینه طراحی و مهندسی ساخت در کشور، هم اکنون در بخش ساخت و تولید قطعات و تجهیزات در داخل به سمتی پیش می رویم که دیگر نیازی به انباشت اقلام در انبار نداشته و کالا به روز تامین و مستقیم برای استفاده به بخش های عملیاتی ارجاع شود.

وی یادآور شد: شرکت ملی حفاری ایران به دنبال آن است که پکیج کاملی از کالای حفاری در داخل ارائه دهد و در این ارتباط کارهای خوبی با همکاری پژوهش و فناوری و مهندسی شرکت در دست اجراست.

شرکت ملی حفاری در اول دی 1358 به فرمان امام (ره) تاسیس شد و هم اکنون بیش از 90 درصد عملیات حفاری و فنی چاه های نفت و گاز در 10 استان نفت خیز و گاز خیز کشور را به عهده دارد.