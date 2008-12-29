ممنوعیت تربیت دانشجوی پزشکی در دو بخش بیمارستانی دانشگاه آزاد

دکتر سید امیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این دو بخش در دو بیمارستان غیرآموزشی به آموزش روانپزشکی و گوش و حلق و بینی اختصاص داشت که با توجه با بازدیدهای به عمل آمده این دو بخش دیگر صلاحیت آموزش دانشجوی پزشکی ندارند.

وی اضافه کرد: اعتباربخشی انجام شده در مورد این دو بخش انجام گرفته و با توجه به اینکه آموزش در این دو بخش دو دوره یک ماهه بوده، دانشگاه آزاد پذیرفت که دیگر در این دو بخش آموزش صورت نگیرد.

مدیرکل شورای گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: نظارت شورای گسترش به صورت دائمی است و تفاوتی میان دانشگاه های دولتی و آزاد وجود ندارد، همانطور که در جلسه های پیشین شورای گسترش بخشهایی از بیمارستانهای دولتی دانشگاه های علوم پزشکی صلاحیت آموزشی خود را از دست داده و اخطار دریافت کردند.

ضیایی اظهار داشت : ارائه خدمات سلامت، نحوه آموزش دانشجویان رشته های علوم پزشکی و ظرفیت و توان رشته - محل مربوطه در ارزیابی ها موثر است.