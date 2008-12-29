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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

اختصاصی مهر /

ممنوعیت تربیت دانشجوی پزشکی در دو بخش بیمارستانی دانشگاه آزاد

ممنوعیت تربیت دانشجوی پزشکی در دو بخش بیمارستانی دانشگاه آزاد

مدیرکل شورای گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت گفت: با توجه به ارزیابی های انجام شده دو بخش آموزشی دانشگاه آزاد در دو بیمارستان غیرآموزشی از تربیت دانشجو منع شدند.

دکتر سید امیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این دو بخش در دو بیمارستان غیرآموزشی به آموزش روانپزشکی و گوش و حلق و بینی اختصاص داشت که با توجه با بازدیدهای به عمل آمده این دو بخش دیگر صلاحیت آموزش دانشجوی پزشکی ندارند.

وی اضافه کرد: اعتباربخشی انجام شده در مورد این دو بخش انجام گرفته و با توجه به اینکه آموزش در این دو بخش دو دوره یک ماهه بوده، دانشگاه آزاد پذیرفت که دیگر در این دو بخش آموزش صورت نگیرد.

مدیرکل شورای گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: نظارت شورای گسترش به صورت دائمی است و تفاوتی میان دانشگاه های دولتی و آزاد وجود ندارد، همانطور که در جلسه های پیشین شورای گسترش بخشهایی از بیمارستانهای دولتی دانشگاه های علوم پزشکی صلاحیت آموزشی خود را از دست داده و اخطار دریافت کردند.

ضیایی اظهار داشت : ارائه خدمات سلامت، نحوه آموزش دانشجویان رشته های علوم پزشکی و ظرفیت و توان رشته - محل مربوطه در ارزیابی ها موثر است.

کد مطلب 808327

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