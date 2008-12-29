ایستادگی بر اصول و ارزشها تنها راه پیشرفت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار مجمع نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی جنس و آرمان انقلاب بزرگ ملت ایران را همانند جنس و آرمان نهضت پیامبران الهی به ویژه پیامبر اسلام (ص) برشمرد و اظهار داشت : دایره و حوزه عمل انقلاب اسلامی ملت ایران نیز همانند نهضت پیامبر (ص) جهانی است و با ارتباط با خط امامت و ولایت حرکت رو به جلوی انقلاب قوی تر از گذشته ادامه خواهد یافت.



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت نهم همواره درصدد حرکت در مسیر صحیح و ارزشها بوده است گفت: مجلس و دولت و سایر قوا به عنوان یار همدیگر و حول محور ولایت باید کشور را جلو ببرند.



دکتر احمدی نژاد مبارزه با مفاسد را سخت ترین مرحله اداره کشور ارزیابی و خاطرنشان کرد: دولت نهم با تلاشی وافر از رانتها و ویژه خواریها در بخشهای مختلف جلوگیری کرده است.



وی با بیان اینکه حرکت اصلاحی از سوی دولت با سرعت زیادی ادامه دارد تاکید کرد : اجرای طرح تحول اقتصادی با هماهنگی و همدلی به پیشرفت و برقراری عدالت در جامعه منجر می شود.



دکتر احمدی نژاد هدفمند نبودن یارانه ها را مصداق بی عدالتی دانست و گفت: دولت نهم همواره در جهت رفع محرومیتها در همه مناطق کشور حرکت کرده است.



رئیس جمهور اجرای طرح تحول اقتصادی در حوزه هایی مانند توزیع یارانه، گمرک و بانک را در راستای اجرای عدالت برشمرد و اظهار داشت: امروز به دلیل سیر نزولی قیمتها و لزوم کاهش وابستگی بودجه به نفت بهترین فرصت برای اجرای طرح تحول اقتصادی است.



دکتر احمدی نژاد گفت : بیش از 70 درصد مصرف یارانه ای کشور توسط کمتر از 30 درصد مردم است و این در حالی است که بیش از 80 درصد مالیات توسط 70 درصد کم بهره از یارانه ها پرداخت می شود که تنها 20 درصد درآمد کشور را دارند.



وی با اشاره به اقدامات تحولی دولت نهم در بخشهای مختلف خاطرنشان کرد: دولت توجه ویژه ای نیز به مسایل حوزه های علمیه و مساجد داشته است زیرا مساجد جزو ارکان جامعه اسلامی است.



در این دیدار حجج اسلام رهبر، ابوترابی فرد و ابراهیمی به نمایندگی از مجمع نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی در سخنانی با اشاره به شجاعت دولت نهم در اجرای صحیح طرحهای بزرگ از جمله طرح تحول اقتصادی تصریح کردند: طرح تحول اقتصادی نیاز مبرم کشور است که باید با هماهنگی و همکاری و با کمترین تبعات اجرا شود.



حجت الاسلام رهبر با بیان اینکه رئیس جمهوری اسلامی ایران با زنده کردن شعارها و ارزشهای فراموش شده انقلاب مورد توجه ملت ایران و همه مسلمانان است اظهار داشت : مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای دقیق طرح تحول اقتصادی باید با قوت بیشتری از سوی دولت ادامه یابد.



همچنین حجت الاسلام ابوترابی فرد با بیان اینکه دولت نهم و به ویژه رئیس جمهور پرچم شعارهای فراموش شده انقلاب را به اهتزاز درآورده اند، گفت : علما و روحانیون مجلس به عنوان مشاورانی ارزشمند آماده کمک به دولت هستند.



حجت الاسلام ابراهیمی نیز در سخنانی تاکید کرد: طرح تحول اقتصادی از ضروریات انقلاب بود اما هیچ دولتی جرات اجرای آن را پیدا نکرد و امروز همه باید به دولت نهم کمک کنند تا طرح تحول اقتصادی به بهترین نحو اجرا شود.

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