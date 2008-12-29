2400 واحد عرضه کننده محصولات فرهنگی غیرمجاز در مشهد شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مرتضی اسکافی پیش از ظهر امروز در اولین همایش ستاد هماهنگی نظارت بر عرضه محصولات سمعی و بصری و نمایش خانگی افزود: با اعمال قانون و شناسایی مراکز بدون پروانه طی 30 ماه فعالیت، دو هزار و 400 واحد غیرمجاز شناسایی و به اجرائیات اماکن معرفی شدند که 400 واحد آن در سال 87 شناسایی شده است.

رئیس اتحادیه صنفی عرضه کنندگان محصولات فرهنگی مشهد گفت: در حال حاضر 915 واحد دارای پروانه از این اتحادیه در مشهد فعالیت می کنند که شامل 615 مورد فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی و 300 واحد آن مراکز بازیهای رایانه ای هستند.

وی افزود: همکاری اتحادیه با نیروی انتظامی در جهت کشف مراکز غیرمجاز توزیع فیلمهای سینمایی غیرمجاز در دستور کار اتحادیه قرار دارد.

همچنین سرهنگ کشوری رئیس اماکن مشهد نیز در این همایش افزود: نیروی انتظامی مکلف شده است از فعالیت مراکزی که محصولات ضد فرهنگی تولید و پخش می کنند جلوگیری کرده و مجرمان را به دستگاه قضایی معرفی نماید.

وی افزود: با کسانی که از طریق راه اندازی سایت های مستهجن به ترویج افکار ضد فرهنگی و سرقت و کپی غیرمجاز از محصولات فرهنگی اقدام می کنند یا از تلفن همراه استفاده های نامشروع می کنند برخورد می شود.

رئیس اماکن مشهد اظهار داشت: هزار و 625 بازدید از واحدهای عرضه محصولات فرهنگی صورت گرفته که به 395 مورد اخطاریه داده شده است همچنین 237 مکان که فیلمهای غیرمجاز توزیع می کردند پلمب شد. در همین راستا 424 هزار حلقه محصولات ضد فرهنگی و تعداد 468 دستگاه رایانه حاوی فیلمهای غیرمجاز کشف شد.

نماینده ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری و نمایش خانگی هم در این همایش گفت: گردش مالی فیلمهای مجاز سینمایی حداقل 250 میلیارد تومان است، اما متاسفانه چندین برابر آن، فیلمها به صورت غیرمجاز تکثیر می شوند.

اسداللهی گفت: این کار جرم است و ما باید نسبت به جلوگیری از این مسئله با کمک نیروی انتظامی و ارشاد اقدام کنیم که در این ارتباط ستادی تشکیل و هماهنگی های لازم انجام گرفته است.

وی افزود: برای جلوگیری از سرقت فیلمها و تکثیر غیرمجاز فیلمهایی که در سینما به نمایش درمی آیند موفق شدیم سامانه ای را در برخی سینماها نصب نماییم تا این اتفاق رخ ندهد و کپی برداری از روی پرده سینما امکان پذیر نباشد.