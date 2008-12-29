برنامه راهبردی نهضت سوادآموزی در یزد تدوین می شود

محمود رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این طرح در صورت تامین اعتبار به سرعت به مرحله اجرا در خواهد آمد و پیش بینی می شود با اجرای آن دیگر هیچ بی سواد زیر 50 سالی در استان وجود نداشته باشد.

وی افزود: این طرح با هدف ختم غائله بی سوادی در گروه سنی زیر 50 سال در کل مناطق استان اجرا می شود و در مدت تعیین شده دو ساله اجرای آن، 31 هزار و 860 نفر در گروه سنی 10 تا 49 سال تحت پوشش آموزشهای برزگسالان قرار می گیرند.

رستگاری خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح آموزش و سوادآموزی زیر 10 سال را معاونت عمومی آموزش و پرورش بر عهده دارد.

وی یادآور شد: برای اجرای این طرح 21 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است و با تخصیص این اعتبار و اجرای طرح آمار بی سوادی در کلیه مناطق استان به زیر دو درصد می رسد.

رستگاری ادامه داد: با توجه به اینکه یزد پراکندگی جغرافیایی بسیاری دارد و تراکم جمعیت استان در هر کیلومتر مربع هفت نفر و جمعیت بی سواد در چهار کیلومتر مربع چهار نفر است، اجرای طرحهای سوادآموزی بسیار دشوار است.

مدیر نهضت سوادآموزی عنوان کرد: در این طرح حتی تشکیل کلاسهای زیر حدنصاب، آموزش مکاتبه ای و غیر حضوری، فرد به فرد، مدرسه محور با محوریت مدیران مدارس و آموزش رسانه ای نیز انجام خواهد شد.