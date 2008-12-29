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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۵۱

برنامه راهبردی نهضت سوادآموزی در یزد تدوین می شود

برنامه راهبردی نهضت سوادآموزی در یزد تدوین می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر نهضت سوادآموزی استان یزد از تدوین برنامه راهبردی برای پایان بی سوادی در کل استان در آینده ای نزدیک خبر داد.

محمود رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این طرح در صورت تامین اعتبار به سرعت به مرحله اجرا در خواهد آمد و پیش بینی می شود با اجرای آن دیگر هیچ بی سواد زیر 50 سالی در استان وجود نداشته باشد.

وی افزود: این طرح با هدف ختم غائله بی سوادی در گروه سنی زیر 50 سال در کل مناطق استان اجرا می شود و در مدت تعیین شده دو ساله اجرای آن، 31 هزار و 860 نفر در گروه سنی 10 تا 49 سال تحت پوشش آموزشهای برزگسالان قرار می گیرند.

رستگاری خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح آموزش و سوادآموزی زیر 10 سال را معاونت عمومی آموزش و پرورش بر عهده دارد.

وی یادآور شد: برای اجرای این طرح 21 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است و با تخصیص این اعتبار و اجرای طرح آمار بی سوادی در کلیه مناطق استان به زیر دو درصد می رسد.

رستگاری ادامه داد: با توجه به اینکه یزد پراکندگی جغرافیایی بسیاری دارد و تراکم جمعیت استان در هر کیلومتر مربع هفت نفر و جمعیت بی سواد در چهار کیلومتر مربع چهار نفر است، اجرای طرحهای سوادآموزی بسیار دشوار است.

مدیر نهضت سوادآموزی عنوان کرد: در این طرح حتی تشکیل کلاسهای زیر حدنصاب، آموزش مکاتبه ای و غیر حضوری، فرد به فرد، مدرسه محور با محوریت مدیران مدارس و آموزش رسانه ای نیز انجام خواهد شد.

کد مطلب 808336

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