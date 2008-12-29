حمایت از مردم بی دفاع غزه نجاتگر جوامع بشری است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله غیاث الدین طه محمدی پیش از ظهر امروز در جمع راهپیمایان معترض به حملات وحشیانه صهیونیستها علیه مردم بیگناه غزه با انتقاد از سکوت مرگبار 300 میلیون عرب در مقابل فاجعه هولناک رژیم صهیونیستی، افزود: اگر کشورهای عرب حمایت کنند، زنان و کودکان فلسیطینی بی گناه کشته نمی شوند.

وی با بیان جانفشانی امام حسین (ع) و یارانش در یک هزار و 400 سال پیش افزود: اگر امروز مسلمانان توان مقابله با رژیم صهیونیستی را دارند در نتیجه همین مجاهدت هاست.

آیت الله محمدی با تسلیت به مناسبت فاجعه نسل کشی غزه به ولی زمان ، رهبر انقلاب و تمام مسلمانان، از مردم همدان برای حضور گسترده در راهپیمایی تشکر کرد و گفت: این بازتاب حرکت مردم در تمام دنیا، طنین انداز خواهد بود.

مردم همدان پیش از ظهر امروز در اعتراض به حملات وحشیانه صهیونیستها علیه مردم بیگناه غزه راهپیمایی کردند و با تجمع در مسجد جامع همدان و قرائت زیارت عاشورا ،با سر دادن شعارهای الله اکبر،نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا وحسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست خشم و انزجار خود را از جنایتهای صهیونیستها اعلام کردند.

همچنین در حاشیه برگزاری این مراسم، شرکت کنندگان با امضای طوماری جنایت رژیم اشغالگر را محکوم کردند.