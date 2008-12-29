رشد روزافزون اسلام در بوسنی تأکیدی بر هویت اسلامی این کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، مصطفی سیریتش مفتی اعظم بوسنی اظهار داشت: امروزه کودکان ماه رمضان را روزه گرفته و بیش از والدین خود در مساجد حضور می یابند، طی 40 سال گذشته در دوران تیتو روند اسلام زدایی در این کشور پیگیری می شد بنابراین طبیعی است مردمی که امروز احساس آزادی می می کنند دین خود را در جامعه تجلی بخشند.

از سال 1992 تا 1995 که جنگ در این کشور خاتمه یافت، بوسنی شاهد احیای اسلامی از حیث هویت بوده است، به طوری که چندین مسجد و مدرسه اسلامی طی سالهای اخیر در این کشور ساخته شده و مردانی با محاسنی اسلامی و زنانی با روسری های در این کشور که دارای تعدد قومیت است، مشاهده می شوند.

در سارایوو، پایتخت بوسنی آموزش اسلامی وارد کودکستانهای دولتی شده است، چندین خیابان پس از انقلاب علیه کمونیستها به نام قهرمانان مسلمان تغییر نام داد.

احزاب سیاسی بر هویت اسلامی تأکید کرده و در انتخابات پیروز می شوند.

بوسنی کشور کوچکی در شبه جزیره بالکان است که مسلمانان، صربها و کروواتها سه قومیت آن را تشکیل داده اند.

جمعیت بوسنی و هرزگوین حدود 4 میلیون نفر تخمین زده می شوند که از این میزان 40 درصد را مسلمانان، 31 درصد را ارتدکسها و 10 درصد را کاتولیکها به خود اختصاص داده اند.

احیای اسلام در این سرزمین تأکیدی بر هویت اسلامی این کشور به دنبال جنگ است.

سیریتش اظهار داشت که صربها علیه مردم بوسنی نسل کشی به راه انداخته، به زنان تجاوز کرده و ما را به پناهنده ای در کشور خود تبدیل کردند.

بوسنی در سال 1992 درگیر جنگ داخلی شد که 200 هزار کشته و میلیونها بیخانمان برجای گذاشت.

در ماه های پایانی جنگ، نیروهای صرب شهر سربرنیتسا را مورد حمله و تاراج قرار داده و حدود 8 هزار مرد و پسر مسلمان را به عنوان یکی از منزجرکننده‌ترین کشتارهای تاریخ مدرن کشتند.

مفتی بوسنی یادآور شد ما هنوز هم احساس می کنیم در شهر بوسنی تحت محاصره قرار داریم .