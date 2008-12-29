اعزام 700 مبلغ به روستاهای خراسان جنوبی

حجت ا الاسلام کاظم لطفیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند به افزایش 20 درصدی اعزام مبلغ به روستاها نسبت به سال قبل اشاره کرد و افزود: این میزان70 درصد از روستاها و 30 درصد از شهرها و بخش های استان را تحت پوشش قرار دادند.

وی تصریح کرد: مبلغین امسال از استان های قم، مشهد، اصفهان، زاهدان و خراسان جنوبی هستند.

حجت ا الاسلام و المسلمین لطفیان برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری، وعظ و خطاب، احکام، اقامه نماز جماعت از جمله محورهای فعالیت و مبلغین برشمرد و افزود: در این مراسم بیشتر موضوعاتی از جمله امر به معروف و نهی از منکر، سیره معصومین بویژه امام حسین(ع)، زکات و حجاب و عفاف مطرح می شود.

وی با بیان اینکه متاسقانه گروه های انحرافی و شیطان پرست حتی تا عمق روستاها نیز نفوذ کرند تا مساله ولایت، مهدویت و عاشورا را تضعیف کنند، اظهار داشت: محوریت حوزه فرهنگی در ایام محرم باید روحانیت بوده، معارف قرآنی نباید به دست فراموشی سپرده شود و باید در جهت رفع بی سوادی قرآنی که امروز جاگزین بی سوادی خواندن و نوشتن شده تلاش کرد.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تبلیغات باید متناسب پیشرفت ها با نوآوری همراه شود، خاطر نشان کرد: ما زیبایی های مکتب اهل بیت(ع) را تبیین می کنیم و غدیر، مهدویت و عاشورا سه رکن اصلی این مکتب است.