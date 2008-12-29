پایان کارزار پیروزی فلسطین است/ انتقاد شدید از شیوخ عرب

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی محمد نجار که به همراه برخی اعضای هیئت دولت در تجمع مردم تهران به منظور حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی پیش از ظهر امروز در میدان فلسطین حضور یافته بود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: غزه یعنی نماد پیروزی و اعلام عزای عمومی در کشور به دلیل انجام جنایتهای رژیم منحوس صهیونیستی نشان دهنده پیروزی نهایی ملت فلسطین در برابر این رژیم غاصب خواهد بود.

وزیر دفاع با بیان اینکه باید به ندای رهبر معظم انقلاب در حمایت از مردم غزه و محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر قدس گوش فرا دهیم ، تصریح کرد: در پیام رهبر معظم انقلاب همه چیز نهفته است ، این پیام زبان گویای همه ملتهای آزاده جهان است و معنای آن پیروزی، استقلال، شهادت و عمل به تکلیف است.

سردار نجار گفت: البته شیوخ عرب در جریان جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه فضاحت، ذلت و خواری خود را در حمایت از اقدامات اسرائیل نشان دادند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: خداپرستی و بندگی مطمئنا مسلمان و مردم مظلوم غزه را به پیروزی در امتداد حرکت انبیا و اولیای خدا رهنمون خواهد ساخت.