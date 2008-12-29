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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۲۸

حضور دو میلیون زائر در روزهای عاشورا و تاسوعا در حرم امام رضا(ع)

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی از حضور بیش از دو میلیون زائر در روزهای عاشورا و تاسوعای حسینی در حرم مطهر امام رضا (ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد ممتاز ظهر امروز در نشست خبری تشریح برنامه های این معاونت در ایام محرم در جمع خبرنگاران افزود: اولین اقدامی که برای خوب برگزار شدن مراسم عزاداری امام حسین (ع) انجام داده ایم تشکیل یک کارگروه و شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیتهای سالهای قبل بوده است.

معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی گفت: در رابطه با بحث نظم و امنیت و نظافت و ارائه خدمات به عزاداران در طول دهه اول محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا تدابیر و برنامه های خوبی اندیشیده شده است.

ممتاز اظهار داشت: در حال حاضر در اماکن متبرکه سیاه پوشی در ارتفاعات انجام شده و همچنین پوش ضریح و پرچم گنبد امام رضا (ع) نیز تعویض شده است.

وی ادامه داد: در سال قبل حدود هزار نفر از مدیران هیئت های مذهبی مشهد در یک جلسه توجیهی شرکت کرده اند و همچنین امشب برای اولین بار حدود 250 تا 300 هیئت مذهبی شهر مشهد برای اجرای نخستین مراسم عزاداری ماه محرم شرکت خواهند کرد.

معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی در رابطه با امنیت و انضباط مراسم عزاداری در روزهای عاشورا و تاسوعا خاطرنشان ساخت: با ادارات محدوده ثامن و حرم برای حفظ نظم بیشتر این مراسمات هماهنگ شده و همچنین برای حفظ امنیت بیشتر عزارداری گروههای گشت هادی برپا شده است.

وی گفت: امسال برای دومین بار حدود هشت هیئت نمونه، 14 هیئت برگزیده، 12 هیئت برتر توسط خدامان بر اساس تردد روان هیئت ها، استفاده از وسایل و لوازم ساده و مناسب، مداحی و مرثیه سرایی مناسب و رعایت نظم و انضباط در مشهد انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 808364

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