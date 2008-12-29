حضور دو میلیون زائر در روزهای عاشورا و تاسوعا در حرم امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد ممتاز ظهر امروز در نشست خبری تشریح برنامه های این معاونت در ایام محرم در جمع خبرنگاران افزود: اولین اقدامی که برای خوب برگزار شدن مراسم عزاداری امام حسین (ع) انجام داده ایم تشکیل یک کارگروه و شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیتهای سالهای قبل بوده است.

معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی گفت: در رابطه با بحث نظم و امنیت و نظافت و ارائه خدمات به عزاداران در طول دهه اول محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا تدابیر و برنامه های خوبی اندیشیده شده است.

ممتاز اظهار داشت: در حال حاضر در اماکن متبرکه سیاه پوشی در ارتفاعات انجام شده و همچنین پوش ضریح و پرچم گنبد امام رضا (ع) نیز تعویض شده است.

وی ادامه داد: در سال قبل حدود هزار نفر از مدیران هیئت های مذهبی مشهد در یک جلسه توجیهی شرکت کرده اند و همچنین امشب برای اولین بار حدود 250 تا 300 هیئت مذهبی شهر مشهد برای اجرای نخستین مراسم عزاداری ماه محرم شرکت خواهند کرد.

معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی در رابطه با امنیت و انضباط مراسم عزاداری در روزهای عاشورا و تاسوعا خاطرنشان ساخت: با ادارات محدوده ثامن و حرم برای حفظ نظم بیشتر این مراسمات هماهنگ شده و همچنین برای حفظ امنیت بیشتر عزارداری گروههای گشت هادی برپا شده است.

وی گفت: امسال برای دومین بار حدود هشت هیئت نمونه، 14 هیئت برگزیده، 12 هیئت برتر توسط خدامان بر اساس تردد روان هیئت ها، استفاده از وسایل و لوازم ساده و مناسب، مداحی و مرثیه سرایی مناسب و رعایت نظم و انضباط در مشهد انتخاب خواهند شد.