  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۹ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۱۷

احراز هویت مسافران پروازهای داخلی الزامی است

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: احراز هویت مسافران پروازهای داخلی توسط شرکتهای هواپیمایی الزامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این خبر گفت: از دهم دی ماه کلیه مسافران پروازهای داخلی احراز هویت می شوند.

رضا جعفرزاده گفت: احراز هویت مسافران به صورت یک دستورالعمل به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شده است و شرکتهای هواپیمایی باید در تمامی فرودگاههای کشور در زمان پذیرش مسافر و به هنگام ورود به سالن ترانزیت برای سوار شدن به هواپیما هویت مسافران را احراز و از پذیرش مسافر بدون کارت شناسایی خودداری کنند.

وی با اشاره به اینکه چنین تصمیمی جهت رعایت حقوق و رفاه حال مسافران و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی اتحاذ شده است، از مسافران خواست به هنگام مراجعه به فرودگاهها قطعا کارت شناسایی معتبر (گواهینامه، پاسپورت یا کارت ملی) به همراه داشته باشند.

کد مطلب 808365

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه