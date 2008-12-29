احراز هویت مسافران پروازهای داخلی الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این خبر گفت: از دهم دی ماه کلیه مسافران پروازهای داخلی احراز هویت می شوند.

رضا جعفرزاده گفت: احراز هویت مسافران به صورت یک دستورالعمل به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شده است و شرکتهای هواپیمایی باید در تمامی فرودگاههای کشور در زمان پذیرش مسافر و به هنگام ورود به سالن ترانزیت برای سوار شدن به هواپیما هویت مسافران را احراز و از پذیرش مسافر بدون کارت شناسایی خودداری کنند.

وی با اشاره به اینکه چنین تصمیمی جهت رعایت حقوق و رفاه حال مسافران و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی اتحاذ شده است، از مسافران خواست به هنگام مراجعه به فرودگاهها قطعا کارت شناسایی معتبر (گواهینامه، پاسپورت یا کارت ملی) به همراه داشته باشند.