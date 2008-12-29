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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۴۳

قنبری در گفتگو با مهر:

امسال فرصتی برای اجرای طرح تحول نیست

امسال فرصتی برای اجرای طرح تحول نیست

سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس با بیان اینکه مجلس احتمالا به فوریت طرح تحول اقتصادی رای نخواهد داد گفت: با توجه به در پیش بودن بررسی بودجه سال 88 امسال فرصتی برای اجرای طرح تحول نیست.

داریوش قنبری که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد اظهار داشت: بررسی طرح تحول موضوعی نیست که بتوان به طور فوریتی به آن پرداخت و اگر فوریت این لایحه رای نیاورد و مجلس وارد بررسی بودجه شود دیگر فرصتی برای بررسی و تصویب طرح تحول در سال جاری نخواهد بود.

نماینده مردم ایلام در خانه ملت اظهار داشت: قطعا بررسی و تصویب بودجه به هر طرح و لایحه دیگری اولویت دارد و به همین دلیل با آمدن لایحه بودجه 88 فرصتی برای بررسی طرح تحول نخواهد بود.

وی در خاتمه گفت: به احتمال زیاد اجرای طرح تحول اقتصادی به سال آینده موکول خواهد شد.

کد مطلب 808366

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