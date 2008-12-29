امسال فرصتی برای اجرای طرح تحول نیست

داریوش قنبری که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد اظهار داشت: بررسی طرح تحول موضوعی نیست که بتوان به طور فوریتی به آن پرداخت و اگر فوریت این لایحه رای نیاورد و مجلس وارد بررسی بودجه شود دیگر فرصتی برای بررسی و تصویب طرح تحول در سال جاری نخواهد بود.

نماینده مردم ایلام در خانه ملت اظهار داشت: قطعا بررسی و تصویب بودجه به هر طرح و لایحه دیگری اولویت دارد و به همین دلیل با آمدن لایحه بودجه 88 فرصتی برای بررسی طرح تحول نخواهد بود.

وی در خاتمه گفت: به احتمال زیاد اجرای طرح تحول اقتصادی به سال آینده موکول خواهد شد.