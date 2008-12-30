  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۰۶

محوری کردن مساجد مانع نفوذ دشمن در آیینهای عزاداری است

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: محوری کردن مساجد در عزاداری ها مانع نفوذ دشمن در آیین های عزاداری است.

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: مساجد نقش مهمی در اسلام داشته اند و دارای ارزش و قداست خاصی هستند.

وی با اشاره به استفاده از ابزارها و نمادهای نادرست در هیات های عزادری گفت: استفاده از این ابزارها و نمادها می تواند ابزاری برای تبلیغات سوء دشمن در نشان دادن چهره ای عقب مانده و نادرست از اسلام و مراسم دینی باشد.

به گفته وی، یکی از راههای جلو گیری از حرکت دشمنان و مقابله با انقلاب مخملی آنها همراه بودن هیئت های مذهبی با روحانیت است.

شکری اصلی ترین دلیل رواج خرافات و بدعت ها در آیین های عزاداری را فاصله گرفتن از سنتهای اصیل عزاداری دانست و گفت: در ماه محرم امسال برگزاری هر گونه مراسمی در خارج از مساجد باید با هماهنگی سازمان تبلیغات استان انجام شود.

 

 

کد مطلب 808368

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها