محوری کردن مساجد مانع نفوذ دشمن در آیینهای عزاداری است

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: مساجد نقش مهمی در اسلام داشته اند و دارای ارزش و قداست خاصی هستند.

وی با اشاره به استفاده از ابزارها و نمادهای نادرست در هیات های عزادری گفت: استفاده از این ابزارها و نمادها می تواند ابزاری برای تبلیغات سوء دشمن در نشان دادن چهره ای عقب مانده و نادرست از اسلام و مراسم دینی باشد.

به گفته وی، یکی از راههای جلو گیری از حرکت دشمنان و مقابله با انقلاب مخملی آنها همراه بودن هیئت های مذهبی با روحانیت است.

شکری اصلی ترین دلیل رواج خرافات و بدعت ها در آیین های عزاداری را فاصله گرفتن از سنتهای اصیل عزاداری دانست و گفت: در ماه محرم امسال برگزاری هر گونه مراسمی در خارج از مساجد باید با هماهنگی سازمان تبلیغات استان انجام شود.