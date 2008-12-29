برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در فضای پنج هزار متر مربعی در کرمان

علی اکبر صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف برگزاری جشن سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مقایسه عملکرد دستگاههای اجرایی در دوران پیروزی انقلاب با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است که در همین راستا نمایشگاه بزرگ دستاوردهای انقلاب اسلامی در مصلای کرمان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهداف مهم این نمایشگاه و حضور گسترده دستگاه های مختلف فضایی بیش از پنج هزار متر مربع در نظر گرفته شده است که همه دستگاههای دولتی بتوانند در بالاترین سطح ممکن و کارایی بالا در جهت انتقال دستاوردها به مردم در این نمایشگاه شرکت کنند.

صانعی افزود: باید در این نمایشگاه طوری رفتار شود که همه بدانند قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در کرمان چه اتفاقی افتاده است.

وی با اشاره به لزوم برپایی این نمایشگاهها در شهرستانها گفت: تمام هزینه های عمومی این نمایشگاه را استانداری پرداخت خواهد کرد و هزینه های داخلی هر غرفه برعهده دستگاه مربوط است.

وی از فرماندهان نظامی و انتظامی نیز خواست با شرکت در این نمایشگاه توان نظامی و امنیتی موجود را به مردم نشان دهند.

معاون استاندار کرمان افزود: استفاده از گیشه های خدمات به مردم و ساخت ماکت ها و تهیه نمودارهای ساده برای برقراری بهتر ارتباط با مردم از اهداف این نمایشگاه است.

وی عنوان کرد: در کنار ارائه دستاوردهای ادارات مکلف به برگزاری تورهای ویژه برای مردم برای بازدید از قسمتهای مختلف ادارات هستند.