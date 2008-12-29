لبیک دانشگاهیان به پیام رهبر انقلاب در خصوص جنایات غزه

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: دیگر بار، محرم فرا رسید و دلهای احرار و آزادگان جهان به سوی حسین بن علی (ع) متوجه و چشمانشان به واقعه عاشورا دوخته شد؛ واقعه ای که قرنها از وقوع آن می گذرد؛ اما هنوز، هر سال در سالروز وقوع آن، نه تنها مسلمانان و شیعیان، بلکه تمامی آزادگان را به سوی خویش جلب می نماید.

انگیزه الهی عاشورا که در آن ذره ای غیر خدا راه ندارد، سبب شده که اهداف قیام ابا عبدالله الحسین (ع)، اهدافی مطابق فطرت و سرشت تغییر ناپذیر انسانی گردد و مگر ممکن است که روزگاری از ایام زندگی بشر، انگیزه ظلم ستیزی و آزادی از قید و بند ظلم از صفحه جان آدمی خارج شود و یا عشق به مبدا خلقت در میان آدمیان فراموش گردد. پس همین پیوستگی عاشورا و فطرت انسانی، خود سبب بقا و استمرار عاشورا، نه تنها پس از 14 قرن، بلکه تا آخر زندگی بشریت می باشد.

و البته این پیوند فطری بشریت آزاده با عاشورا، باعث گردیده، تا با الگو پذیری از نهضت حسینی تاریخ شاهد حوادث و رخداد هایی باشد که با هیچ منطق مادی قابل محاسبه نبوده و نخواهد بود.امروز نیز دنیا خواهد دید که چگونه و دقیقا همچون عاشورا و برخلاف محاسبات مادی گرایان، بار دیگر مردان و زنان الگو گرفته از آزادی حسین (ع) در غزه، تمام پیش بینی های جهان سلطه را بر هم خواهند زد.

چندین قرن از شروع تمدن بشر سپری شده ولی همچنان شاهد وحشی گریهای فراوانی درجهان می باشیم. گویی اصلا تمدنی وجود نداشته و تجربه ای از این قرون نصیب انسانها نشده است.

هنوز همان توحشی که در کتابها به انسانهای اولیه نسبت می دهند درصهیونیستهای به اصطلاح متمدن امروزی قرن 21 بدون کم وکاست و بلکه بیشتر وجود دارد. ظلم و ستمی که هم اکنون استکبار جهانی با ابزار به اصطلاح تمدنی خود انجام می دهد، در تاریخ بشری بی سابقه می باشد و جالب تر اینکه همین مستکبرین اقدامات خود را حفظ حقوق بشر و حمایت از اخلاق انسانی می نامند.

نمونه ای از این جنایات را سالهاست در سرزمین فلسطین و سایر مناطق مسلمان نشین نظاره گر هستیم و البته در این میان مظلوم تر از همه ساکنین مسلمان نوار غزه هستند.این روزها ابتدایی ترین حقوق انسانی در غزه، زیر چکمه های تمدن مجلل صهیونیستی غرب خاکستر می شود و رسانه ها قطره های خون را چونان تزئین صفحات تلویزیونی نمایش می دهند ولی صدایی از حلقوم مدعیان حقوق بشرشنیده نمی شود.

کسانی که برای حقوق بشر یقه درانی می کنندو رسالت خود را با حفظ کرامت و آزادی انسانی گره می زنند، اکنون چرا مصلحت اندیشانه زبان به دهان گرفته اند؟آیا کسی فریاد " هل من ناصر ینصرنی" فرزندان اسلام را نمی شنوند؟!اینان به کدامین گناه عذاب می شوند و به فجیع ترین صورت کشته می شوند؟

جنایتکاران جنگی امروز، که روی چنگیزها وهیتلرها را هم سپید کرده اند، حتی مردم این سرزمین را از حقوق اولیه انسانی خود محروم و فاجعه انسان سوزی را به راه انداخته اند تا معنا بخش هولوکاست واقعی شود.

به نمایندگی از دانشگاهیان سراسر کشور، ضمن حمایت از پیام عاشورایی رهبر معظم انقلاب اسلامی و با لبیک به فرمان ایشان اعلام می داریم که از تمام ظرفیت دانشگاهها و جانهای ناقابل خود در راه اجرای دستورات ولی امر مسلمین جهان بهره خواهیم جست.