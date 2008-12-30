استمداد از دانشگاه های جهان برای جلوگیری از فجایع غزه

در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار دفتر خبرگزاری مهر در تبریز قرار گرفته است، هیئت رئیسه دانشگاه تبریز با ارسال نامه های جداگانه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی، دیده بان حقوق بشر و روسای دانشگاه های مهم کشورهای اسلامی خواستار توجه این مجامع به جنایتهای رژیم غاصب اسراییل علیه مردم بی دفاع غزه شد.

در این نامه ها با اشاره به جنایتهای بیسابقه رژیم غاصب اسراییل در نوار غزه آمده است: محاصره ناجوانمردانه این سفاکان تادیروز حکایت از غروبهای غمبار و غمزده ای داشت که درد و گرسنگی و محرومیت و مظلومیت را به رخ تمامی ظالمان و مظلومان جهان می کشید و دل هر آزاده وآزاد اندیش و مسلمانی را به درد می آورد؛ اما امروز این جنایتکاران به جنایتهای ناجوانمردانه از قبیل محاصره و قطع تمامی امکانات شهر غزه بسنده ننموده و دست به قتل و کشتار مردم مظلوم و بی پناه از زمین و آسمان زده و حمام خون به راه انداخته اند.

در بخش دیگری از این نامه ها با اعلام حمایت همه جانبه دانشگاهیان دانشگاه تبریز از مسلمانان مظلوم فلسطین ددمنشیهای اسراییل غاصب را در نوار غزه محکوم شده و از مسلمانان سراسر جهان و خصوصا از مجامع آگاه دانشگاهی خواسته شده است در برابر این جنایات بی تفاوت نبوده و با فریاد بلند مظلومیت مردم فلسطین و جنایتکاری رژیم اسراییل را به همه جهانیان اعلام نمایند.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به عدم واکنش جامعه جهانی، بی تفاوتی کشورهای عرب، سازمانها و مجامع مدافع دروغین حقوق بشر در برابر این نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در عرصه نظام بین المللی تصریح شده است : این موضوع صرفا نا کارآمدی آنها را روز به روز آشکارتر نموده است.

در بخش پایانی این نامه ها از جوامع جهانـی، شورای امنیت سازمان ملل، سازمـان کنفرانس اسلامـی و تمامـی آزاداندیشان جهان خواسته شده است تا با اتخاذ تدابیری جلوی این فاجعه بزرگ انسانی را گرفته و از بی تفاوتیها بیرون بیایند.